Влияние метеоусловий

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 60

Россия: агрометеорологические условия в январе 2017 года

Европейская часть

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в большинстве дней января наблюдалась погода теплее обычной, среднесуточная температура воздуха была на 2-5° выше нормы, а в наиболее теплые периоды 1-2 и 20-24 января – на 7-11° выше нормы. На преобладающей территории Центрального, в южных районах Северо-Западного и в западных районах Приволжского федеральных округов в течение 2-7 дней наблюдались оттепели (температура воздуха днем повышалась до 0…2°), в остальных районах максимальная температура была -5…-1°. Очень холодно было в период 5-9 января, когда среднесуточная температура воздуха была на 8-15°, на северо-востоке территории на 15-22° ниже нормы. На востоке Приволжского федерального округа холодными были и последние дни месяца. Минимальная за месяц температура на большей части территории составила -30…-25° (на северо-востоке территории -40…-35°), на юге Центрального и крайнем юго-западе Приволжского федеральных округов -17…-11°. В январе почти повсеместно прошли снегопады, в ряде районов сильные. Количество осадков составило в большинстве районов 30-55 мм, в отдельных районах Приволжского федерального округа – 15-20 мм.

Озимые зерновые культуры в течение всего месяца находились под снежным покровом высотой от 25 до 45 см, в отдельных северо-восточных районах Центрального, северных и крайних восточных районах Приволжского федеральных округов и в Вологодской области – до 55-65 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -5…-1°. Условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными. Лишь в отдельных северных районах Центрального и Приволжского федеральных округов и в Вологодской области, где почва оставалась слабо промёрзшей, а минимальная температура почвы на глубине 3 см была близкой к 0°, сохранялись условия для повреждения посевов озимых культур вследствие выпревания.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах почти повсеместно удерживалась теплая погода. Дневная температура воздуха в большинстве районов была положительной (1-5°), лишь в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей и в Крыму в отдельные дни она была отрицательной (-5…-1°). В большинстве дней первой, второй и начале третьей декад января среднесуточная температура воздуха была на 2-6° выше нормы. Максимальная за месяц температура воздуха в северных районах территории повышалась до 4-6°, в южных районах – до 10-14°. В крайних южных районах Краснодарского края и в республиках Северного Кавказа в отдельные периоды в дневные часы наблюдалась слабая вегетация озимых зерновых культур. В последней пятидневке января почти повсеместно похолодало. Минимальная температура понижалась до -15…-8°, в крайних северных районах – до -20°, а местами и ниже. Осадки в январе выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. Количество осадков за месяц составило 20-40 мм и более.

В северных районах Южного федерального округа и в Крыму озимые зерновые культуры в течение почти всего месяца находились под снежным покровом высотой от 4 до 15 см. В южных районах небольшой снежный покров (1-3 см) наблюдался лишь местами, в конце месяца при похолодании высота его увеличилась до 5-10 см. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -5…-1°. Условия для зимовки озимых культур в январе были удовлетворительными.

Азиатская часть

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа погода в январе была неустойчивой. В теплые периоды, наблюдавшиеся в начале месяца, в третьей пятидневке и в большинстве дней третьей декады среднесуточная температура воздуха на 3-7°, в отдельные дни на 9-15° была выше нормы, а минимальная температура воздуха составляла от -18 до -8°. В наиболее холодные периоды во второй, четвертой пятидневках и в отдельные дни в середине и в конце третьей декады января минимальная температура воздуха понижалась до -25…-22°, на севере округа – в основном до -40…-36°, а среднесуточная температура на 3-6°, в отдельные дни на 9-12° была ниже нормы. Озимые зерновые культуры в течение всего месяца находились под снежным покровом, высота которого в конце месяца составляла на юге территории 25-35 см, а в остальных районах – 40-50 см и более. В связи с этим наблюдавшееся в указанные выше периоды понижение температуры воздуха не было опасным для растений. В большинстве земледельческих районов Западной Сибири в январе преобладала погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 4-6°, а в большинстве дней в первой пятидневке и в отдельные дни в пятой пятидневке месяца на 12-14° превышала норму. В ряде юго-восточных районов в начале месяца наблюдались слабые оттепели (днем было 0…2°). В наиболее холодные периоды (15-19 и 26-30 января) минимальная температура воздуха на юго-западе территории понижалась до -29…-25°, а на северо-востоке территории – в основном до -35…-30°, местами в Томской и Кемеровской областях – до -42…-40°. Озимые зерновые культуры в периоды наблюдавшихся похолоданий находились под снежным покровом, высота которого на юго-западе территории составляла 30-40 см, а на севере и северо-востоке – 50-70 см и более. Такая высота снежного покрова надежно защищала озимые культуры от вымерзания. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых культур здесь, а также в большинстве районов Уральского федерального округа составляла в основном -6…-2°, местами на юго-западе Новосибирской области и западе Алтайского края -10…-8°. Условия для зимовки растений в январе повсеместно были вполне удовлетворительными.

Прогноз агрометеорологических условий в феврале 2017 года

Европейская часть

На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. В отдельных северных районах территории, где снежный покров высокий, а промерзание почвы слабое, сохранятся условия для выпревания растений. На юге Южного и в большинстве районов Северо-Кавказского федеральных округов во второй половине месяца возможна слабая вегетация озимых культур в дневные часы.

Азиатская часть

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно близкими к средним многолетним.

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