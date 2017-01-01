Влияние метеоусловий

15:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 55

Погодные условия и состояние сельскохозяйственных культур в январе 2017 года - НААН Украины

Невозможно не согласиться с тем, что в последние годы аграрный сектор мировой экономики все чаще и интенсивнее чувствует проявления глобального потепления. Убедительным примером этого является признание 2016 года как наиболее теплого за всю историю регулярных метеонаблюдений. Это касается и большей части территории Украины, в частности степного региона, где традиционно значительные площади отводятся сельхозпроизводителями под озимые зерновые культуры. Следовательно, повышение годовой температуры воздуха в большинстве случаев пока имеет позитивный характер, хотя и требует от аграриев более гибкой тактики применения основных технологических приемов, позволяющих выращивать в последние годы высокие урожаи как пшеницы озимой, так и ячменя озимого – наиболее распространенных озимых зерновых культур в хозяйствах этой агроэкологической зоны. Относительное повышение температурных показателей и увеличение количества осадков в зимний период позволяют растениям озимых зерновых и рапса успешно зимовать даже в тех случаях, когда они начинают зимовку не в оптимальном морфофизиологическом состоянии. Это, как правило, является следствием засушливых предпосевного и раннеосеннего периодов и заставляет аграриев проводить сев и получать всходы озимых в сравнительно поздние сроки.

Нынешняя зима, скорее всего, является исключением из погодных правил, сформировавшихся и наблюдающихся в последние годы. Она характеризуется не только длительным холодным периодом (почти без оттепелей), но и достаточным количеством осадков, что позволило создать снежный покров высотой в среднем 20-30 см, который удерживается на полях практически на протяжении уже двух месяцев календарной зимы. Это позволяет растениям чувствовать себя достаточно комфортно даже при морозах, достигающих в отдельные дни -20…-23°С.

Вместе с тем, проблема перезимовки растений озимой пшеницы и других озимых культур из года в год остается актуальной и имеет большое значение в аспекте продовольственной и экономической безопасности нашего государства. От размеров возможной гибели озимых зависят меры по ликвидации ее последствий, связанные с дополнительными материальными затратами на семенной материал и перестройкой графика и планов проведения весенне-полевых работ. Как правило, значительное повреждение и гибель озимых неизбежно приводит к опозданию с посевом яровых культур, а следовательно – к снижению их урожайности и уменьшению в хлебном балансе доли высококачественного продовольственного зерна.

Постоянный мониторинг показателей гидротермических условий и контроль состояния растений в посевах озимых свидетельствуют о том, что на протяжении первых двух месяцев календарной зимы весомых причин для повреждения, а тем более для гибели посевов, не наблюдалось. Это объясняется тем, что декабрь и январь отличались небольшими амплитудными колебаниями температур воздуха, которые приближались к средним многолетним значениям, умеренной температурой почвы на глубине узла кущения растений и достаточной высотой снежного покрова, сформировавшегося на площадях, занятых озимыми.

Так, в третьей декаде декабря средняя температура воздуха составила -3,3°С, что было лишь на 0,3°С ниже средней многолетней нормы. В отдельные дни максимальная температура воздуха повышалась до +1,5°С и снижалась до -15,0°С. Среднее количество осадков оказалось незначительным и составило около 5 мм при средних многолетних показателях 16 мм. В завершение декады высота снежного покрова на полях озимых составляла в среднем 8-10 см, промерзание почвы достигало 22 см. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы находилась на уровне -1,7…-1,9°С, что было значительно выше критической температуры вымерзания растений.

В целом, в декабре средняя температура воздуха составила -3,8°С при средней многолетней норме -2,3°С. Осадков за месяц выпало 29,8 мм, или около 65% от средней многолетней нормы.

Большая часть января характеризовалась незначительным повышенным температурным режимом и достаточным количеством осадков, которые выпадали преимущественно в виде снега. В первой декаде января преобладала сравнительно неустойчивая по температурным показателям с осадками погода. Средняя температура воздуха составила -3,3°С, что было на 1,0°С выше средней многолетней нормы. В отдельные дни максимальные температуры воздуха повышались до 1,1°С тепла, а минимальные снижались до 11,6°С мороза. Поверхность снега в дневное время прогревалась до + 1,4°С, а в ночное – охлаждалась до -13,0°С. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы не превышала -3,6°С при расчетной критической температуре вымерзания растений -17,3°С. Глубина промерзания почвы в течение декады составила 22-23 см. В последние дни декады высота снежного покрова выросла до 25-30 см, а запасы воды в снежной массе увеличились до 400 т/га. Среднее количество осадков за первую декаду января составило 24,5 мм, и превысило средние многолетние показатели на 7,5 мм.

Во второй декаде января продолжал удерживаться повышенный температурный режим, хотя в отдельные дни наблюдались краткосрочные резкие похолодания. Так, средняя температура за декаду составила -4,8°С, что было на 2,0°С выше климатической нормы. В светлое время суток температура воздуха повышалась до 2,9°С, а в ночное время – снижалась до -17,6°С. При этом поверхность снега охлаждалась до -21,0°С. Достаточно мощный снежный покров препятствовал проникновению холода и снижению температурных показателей в верхних слоях почвы, а потому на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы даже в самые холодные дни температура почвы не была ниже -4,7°С, что было на 12,6°С выше расчетной критической температуры вымерзания растений. В завершение декады средняя глубина промерзания почвы составляла около 21-23 см, а высота снежного покрова – 25-28 см. Среднее количество осадков за декаду составило 10,5 мм при средней многолетней норме 12 мм. При этом осадки в течение отчетного периода выпадали преимущественно в виде снега, хотя в начале декады отмечались даже мелкий дождь и ледяная крупа. Это привело к образованию небольшой висячей ледяной корки, которая имела неплотную структуру и достигала 1,5-2,0 см в толщину. К этому следует добавить, что подобное явление наблюдалось и в середине первой декады января. В результате этого образовалась ледяная корка на полях озимых (толщиной не более 0,5-0,6 см), которая локализовалась на высоте 8-10 см от поверхности почвы и не составляла очевидной угрозы для растений, поскольку толщина, структура и характер ее залегания не препятствовали газообмену между озимыми и окружающей средой. При этом с большой долей вероятности можно утверждать, что даже суммарное действие двух маломощных висячих корок, которые наблюдаются на полях в отдельных регионах, не в состоянии привести к повреждению и гибели растений в течение последнего зимнего месяца.

На протяжении большей части третьей декады января удерживался умеренный гидротермический режим. Температурные показатели воздуха в течение суток колебались от 1,5°С тепла до 18,3°С мороза. Однако в последние два дня декады наблюдалось значительное похолодание на большей части территорий нашей страны. Температура воздуха снижалась до -22…-24°С. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы опускалась до -5,0°С. Среднее количество осадков оказалось близким к климатической норме. Сложных и угрожающих погодных явлений для озимых зерновых культур в течение декады не наблюдалось.

Важно напомнить, что в зимний период растения озимых зерновых культур находятся в состоянии вынужденного покоя. Их повреждение и гибель в полевых условиях в течение этого времени возможны от вредного воздействия комплекса факторов: низких температур, ледяной корки, выпревания, вымокания, выпирания, а также болезней, вызванных неблагоприятными зимними условиями и нарушениями агротехники. Устойчивость отдельных культур и сортов к такой сложной взаимосвязи между биологическими особенностями и динамичным сочетанием условий среды и метеорологических факторов получила название зимостойкость. Вместе с тем, морозостойкость растений – это их способность противостоять температурам ниже 0°С и сохранять при этом дальнейшую жизнеспособность.

Известно, что повреждения озимых низкими температурами (вымерзание) считается наиболее распространенным и наиболее опасным явлением. Вымерзание озимых культур может происходить в разные периоды перезимовки: в начале зимы, когда при отсутствии снега наблюдаются сильные морозы, в середине и конце зимнего периода, а также ранней весной, когда зимостойкость растений значительно ослаблена. Ее величина зависит от степени закалки и морозостойкости растений.

Определение состояния растений в посевах озимых может проводиться рядом методов, а именно отращиванием растений в монолитах, в водном и сахарном растворах. Наиболее объективным и надежным способом определения жизнеспособности растений озимой пшеницы в зимний период является способ монолитов, отбор которых, согласно существующим рекомендациям, следует проводить 25 января, 23 февраля и 10 марта. Кроме того, еще дополнительно их берут после резкого и продолжительного снижения температурного режима. Отбор проб следует проводить на различных по степени развития растений (хорошо, средне и слабо раскустившихся) посевах отдельно. Для этого осенью, еще до замерзания почвы, отмечают места отбора монолитов.

Образцы растений озимых зерновых культур, отобранных методом монолитов в научных учреждениях в конце января, свидетельствуют о том, что их жизнеспособность, по предварительным данным, является достаточно высокой. Однако окончательные результаты будут известны после отращивания растений в контролируемых условиях в течение 10-14 сут.

Таким образом, в ближайшее время угрозы массового повреждения и гибели на полях озимых зерновых культур и рапса от вымерзания и ледяной корки не ожидается. В нынешних условиях умеренного гидротермического режима в дальнейшем есть все предпосылки для завершения зимовки озимыми культурами с наименьшими потерями.

По материалам Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий