Влияние метеоусловий

16:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

Россия: агрометеорологические условия во второй декаде февраля 2017 года

Европейская часть





В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в большинстве дней истекшей декады погода была теплее обычной, среднесуточная температура воздуха на 3-5° превышала норму. В Северо-Западном и Центральном федеральных округах в течение 3-4 дней наблюдались оттепели, в конце декады днем температура повышалась до 1-2°. В Приволжском федеральном округе максимальная за декаду температура воздуха составила в основном -5…-1°. Минимальная температура в большинстве районов понижалась до -15…-11°, на юго-востоке Приволжского федерального округа – до -25…-20°. Осадки выпадали в виде снега, при оттепелях в виде мокрого снега и дождя. В большинстве районов количество осадков за декаду составило 10-20 мм. Озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом высотой от 25 до 45 см, в отдельных северо-восточных районах Центрального, восточных районах Приволжского федеральных округов и в Вологодской области – до 50-60 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -5…-1°. Условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными. Лишь местами на северо-западе и севере Центрального, севере Приволжского федеральных округов и в Вологодской области, где почва оставалась слабо промёрзшей, а минимальная температура почвы на глубине 3 см была близкой к 0°, сохранялись условия для повреждения посевов озимых культур вследствие выпревания.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах преобладала погода холоднее обычной, среднесуточная температура воздуха была на 2-6° ниже нормы. Минимальная температура в большинстве районов понижалась до -15…-10° (в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии – местами до -22…-17°). Потеплело лишь в последние дни декады. 9-10 февраля максимальная температура повышалась до 2-4°, в южных районах Краснодарского и Ставропольского краев, в республиках Северного Кавказа и Крыму – до 7-10°. Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. Количество осадков за декаду составило в основном 10-15 мм. В большинстве районов территории озимые зерновые культуры в течение почти всей декады находились под снежным покровом высотой от 3-5 до 20 см и более. В южных районах небольшой снежный покров при потеплении таял и в конце декады сохранился лишь местами. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -7…-1°. Условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными, низких температур, опасных для зимующих растений, не наблюдалось.





Азиатская часть





В северных земледельческих районах Уральского федерального округа в начале второй декады февраля, а в остальных районах округа в большинстве дней декады наблюдалась погода холоднее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 4-6°, а в отдельных районах в начале декады на 10-13° была ниже нормы. Наиболее сильные морозы, когда минимальная температура воздуха понижалась до -38…-28°, наблюдались в начале декады. С 13-14 февраля почти повсеместно морозы ослабели. Минимальная температура воздуха в южных районах округа понижалась в основном до -23…-20°. В северных земледельческих районах округа минимальная температура воздуха понижалась в основном до -17…-11°, лишь в Тюменской области 16-17 февраля – до -23°, а среднесуточная температура в этих районах почти до конца декады на 2-3° превышала норму.

В Западной Сибири преобладала погода холоднее обычной. Среднесуточная температура воздуха в первой половине декады на 4-7°, в отдельные дни – на 8-13° была ниже нормы, а минимальная температура воздуха понижалась до -36…-30°. Во второй половине декады морозы несколько ослабели (минимальная температура воздуха понижалась до -27…-20°), а среднесуточная температура была в основном близкой к норме, в отдельные дни – на 2-3° превышала норму. Озимые зерновые культуры уже в начале декады повсеместно находились под достаточно высоким снежным покровом, и наблюдавшиеся морозы не были опасными для растений. В юго-восточных районах Уральского федерального округа и юго-западных районах Западной Сибири высота снежного покрова составляла в основном 30-40 см, в остальных районах указанной территории – 50-70 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых культур составляла в большинстве районов -5…-2°, местами на юго-западе Новосибирской области и западе Алтайского края она понижалась до -13…-10°, что выше критической температуры вымерзания озимых (ржи и пшеницы). Условия для зимовки озимых зерновых культур в истекшей декаде в Уральском федеральном округе и Западной Сибири были вполне удовлетворительными.





Прогноз агрометеорологических условий в третьей декаде февраля 2017 года





Европейская часть





На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут в основном удовлетворительными. На юге Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в отдельные дни возможна слабая вегетация озимых культур в дневные часы.





Азиатская часть





В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий