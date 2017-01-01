Влияние метеоусловий

13:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 54

Украина: метеорологические условия второй декады февраля 2017 года

Во второй декаде февраля в северных, центральных и восточных областях Украины наблюдалась теплее обычного, на остальной территории типичная для середины февраля погода с незначительными осадками. В конце декады по всей территории страны началась оттепель, обусловленная поступлением теплых воздушных масс.

Средняя декадная температура воздуха составляла -1-5°, что в большинстве областей в пределах или на 1-3°, на севере Левобережья – на 4-5° выше нормы.

Минимальная температура воздуха в начале декады снижалась до -11-16°, в Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях – до -17-20°, в Ивано-Франковской и Луганской областях – до -21-25°.

Максимальная температура воздуха в последние дни декады повышалась до +4-9°.

Поверхность почвы или снега охлаждалась до -15-22°, в западных (за исключением Закарпатской), восточных и Черниговской областях – до -23-30°.

Небольшие осадки почти по всей территории страны отмечались в течение 1-3 дней в виде снега, мокрого снега и дождя. В большинстве областей декадное количество осадков составило 1-3 мм, или 6-22% декадной нормы, в Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях осадков не было. В Одесской, Донецкой и Луганской областях декадное количество осадков составило 29-47% нормы (5-9 мм).

Относительная влажность воздуха в среднем за декаду составляла от 75% до 93%. В течение 1 дня местами в Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях отмечалось снижение ее до 30% и ниже.

По состоянию на 20 февраля в Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, на большинстве площадей Хмельницкой, Ривненской, Полтавской, отдельных площадях Волынской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областей высота снежного покрова составляла от 11 до 34 см, в горах Карпат – от 60 до 87 см. На остальной территории страны высота снега не превышала 10 см, на большинстве площадей южных областей снега на полях не было.

Глубина промерзания почвы на большей части территории страны в конце декады составляла от 11 до 50 см, в большинстве районов Запорожской, Черкасской, Киевской, в отдельных районах Луганской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Полтавской областей почва промерзла на глубину 51-72 см, на торфяниках в Киевской области – до 89 см. На Закарпатье, в отдельных районах Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Киевской и Харьковской областей глубина промерзания почвы не превышала 10 см, местами в Закарпатской и Ивано-Франковской областях почва была талой.

В отдельных районах южных, восточных (за исключением Луганской), центральных (за исключением Винницкой), Тернопольской и Черновицкой областях в течение 1-2 дней отмечалось усиление скорости ветра до 15-20 м/с.

Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур

В течение декады озимые находились в состоянии покоя. Кроме южных областей поля были покрыты снегом высотой более 5 см. В отдельных районах восточных и северо-восточных областей высота снежного покрова еще превышала 20 см. С началом оттепели началось медленное таяние снега и медленное оттаивание верхних слоев почвы.

Погодные условия способствовали и таянию ледяной корки в южных областях, по состоянию на 20 февраля на юге страны она исчезла. В то же время, колебание температуры воздуха создавало условия для увеличения ее толщины, в частности в Киевской и Полтавской областях, где ее толщина на отдельных полях достигала 50-66 мм.

По состоянию на 20 февраля на отдельных полях Сумской и Харьковской областей притертая к почве ледяная корка сохранялась уже седьмую декаду подряд, степень ее распространения составляла от 40 до 60% площади поля, толщина – от 4 до 16 мм.

В отдельных районах Киевской и Черкасской областей ледяная корка толщиной от 16 до 66 мм сохранялась четвертую декаду подряд, распространение ее составляло до 90% площади поля.

Три декады подряд ледяная корка отмечалась на некоторых полях в Сумской и Кировоградской областях толщиной 12 мм, степенью распространения от 30 до 90% поля.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения растений (3 см) снижалась до -2-8°. В некоторых районах Запорожской, Луганской и Херсонской областей – до -9-11°, что близко к критической температуре вымерзания озимого ячменя, озимого рапса в начальных фазах развития.

Расчетная критическая температура вымерзания в конце декады составляла: озимой пшеницы – минус 14-17°, озимой ржи – минус 17-18°, озимого ячменя – минус 12-14°.

По материалам Укргидрометеоцентра

www.meteo.gov.ua

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