Влияние метеоусловий

Вчера, 15:23 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Казахстан: агрометеорологические условия второй декады февраля 2017 года

Во второй декаде февраля на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых культур температурный фон был ниже нормы на 1-4˚С, местами выше нормы на 2˚С, осадки выше нормы выпали повсеместно.

Частые оттепели на юге страны до 6 дней и на юго-востоке до 7 дней при чередовании с ночными отрицательными температурами воздуха на юге (минус 10-22˚С) и на юго-востоке (минус 12-25˚С) могут привести к повреждению слабо развитых растений на посевах озимой пшеницы.

В Западно-Казахстанской области наблюдался устойчивый снежный покров, что благоприятно влияет на зимостойкость озимой ржи.

На преобладающей территории пастбищного животноводства наблюдалось погода холоднее обычной, осадки выпали повсеместно, кроме отдельных районов юго-запада и юга страны.

Выпас животных в истекшей декаде проводился на пастбищах в Мангистауском, Бейнеуском и Каракиянском районах Мангистауской области, в Курмангазинском районе Атырауской области, в Шалкарском районе Актюбинской области, в Улытауском районе Карагандинской области, в Жамбылском, Балхашском и Каратальском районах Алматинской области и в Кармакчинском районе Кызылординской области, на остальной территории животные находились на стойловом содержании.

Состояние травостоя в основном удовлетворительное, плохое состояние травостоя продолжает отмечаться в Западно-Казахстанской области, в Иргизском районе Актюбинской области и в Каратальском районе Алматинской области.

На пастбищах сильная стравленность продолжает наблюдаться в Актогайском районе Карагандинской области и в Жамбылском и Каратальском районах Алматинской области, на остальной территории отмечалось умеренная стравленность.

Состояние дернины в основном мерзлое, сырой дернина была в Каракиянском районе Мангистауской области.

По материалам РГП «Казгидромет»

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