Влияние метеоусловий

10:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 86

Украина: погодные условия и состояние сельскохозяйственных культур в феврале 2017 года

В последние годы аграрии Украины выращивали рекордные урожаи зерновых культур, валовой сбор которых в 2016 году достиг 66 млн. тонн. При этом каждый год доля озимых культур, в частности пшеницы озимой, составляла более 22 млн. тонн при ее средней урожайности 3,5-4,2 т/га. Это стало возможно благодаря применению в производстве высокоинтенсивных сортов, современных технологий выращивания и высокопродуктивных технических средств, которые позволяют сократить во времени выполнение технологических операций и проводить их на более высоком и качественном уровне.

Однако результаты работы агропромышленного комплекса во многом зависят от погодных условий, которые и определяют в конечном счете показатели урожайности и качества зерновой продукции.

Как свидетельствуют температурные показатели последних дней, зимний период 2016/17 вегетационного года для озимых зерновых культур и рапса уже практически завершен. Анализ агрометеорологических условий календарной зимы текущего вегетационного года показал, что, в целом, они были благоприятными для озимых культур, в первую очередь, принимая во внимание температуру почвы на глубине залегания узла кущения растений, интенсивность и продолжительность воздействия низких температур, высоту снежного покрова и, конечно, общее состояние растений на сегодняшний день.

На протяжении большей части зимнего периода наблюдался умеренный температурный режим, который был несколько ниже средних многолетних показателей, и отмечалось количество осадков меньше климатической нормы. Это касается большей части Украины, хотя в отдельных областях снега выпало значительно больше средних многолетних показателей. Особенностью текущего зимнего периода оказалось то, что в течение длительного времени (а это более 2 месяцев) не отмечалось наличие длительных оттепелей и таяние снега, что позволило сохранить стабильный снежный покров на полях, средняя высота которого составляла от 20 до 30 см.

В третьей декаде января, которая оказалась самой холодной в течение зимнего периода, средняя температура воздуха составила -8,4°С, что было на 2,3°С ниже средних многолетних показателей. В отдельные дни минимальная температура воздуха понижалась до -22,5°С, а поверхность почвы охлаждалась до -25°С. Максимальная температура воздуха повышалась до 0,5°С, а поверхность снега прогревалась до 0,9°С. Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы не была ниже -4,4°С. Вместе с тем, в зависимости от сортовых особенностей и состояния растений критическая температура вымерзания озимой пшеницы на конец декады составляла -17,3-17,5°С. Для растений ячменя озимого критическая температура вымерзания варьировала от -9,4°С до -12,6°С. Средняя глубина промерзания почвы составляла 23-25 ​​см, а высота снежного покрова находилась в пределах 22-29 см. Среднее количество осадков за декаду составило лишь 2,6 мм, что было на 9,4 мм меньше климатической нормы. Расчетное количество воды в снежной массе к концу отчетного периода несколько увеличилось и достигло 500-550 т/га.

В целом, средняя температура воздуха в январе составила -5,6°С, что было на 0,3°С выше средней многолетней нормы. Количество осадков было близким к нормативным показателям и составило 37,6 мм.

Анализ погодных условий последнего месяца зимы – февраля – показал, что они были достаточно благоприятными для дальнейшей зимовки озимых культур. Средняя температура воздуха в первой декаде составила -7,6°С, что было на 2,7°С ниже средней многолетней нормы. На протяжении почти всей декады держался низкий температурный режим, но в отдельные дни температура воздуха повышалась до -1…+1°С. В течение декады минимальная температура воздуха понижалась до -18,3°С, а поверхность почвы охлаждалась до -22,3°С. При этом максимальная температура воздуха повышалась в светлое время суток до 2,2°С, а поверхность снега прогревалась до +1,9°С.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы не была ниже -4,3°С. К концу декады в результате уплотнения снежного покрова его высота уменьшилась до 15-17 см, а глубина промерзания почвы составляла 19-21 см.

Количество осадков за первую декаду февраля составило 6,7 мм, что было на 2,3 мм меньше средних многолетних показателей.

Во второй декаде февраля удерживался умеренный температурный режим на фоне незначительного количества осадков. Средняя температура воздуха составила -3,9°С, что приближалось к климатической норме для данного периода времени. Днем температура воздуха возрастала до 2,8°С, а в ночное время снижалась до -13,9°С. Поверхность снега прогревалась до 3,7°С и охлаждалась до -20,8°С.

На протяжении декады минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы снижалась до -2,4°С, в то время как расчетная критическая температура вымерзания растений составляла около -17,3°С. К концу декады средняя высота снежного покрова уменьшилась до 12-14 см, а средняя глубина промерзания почвы составляла около 17-19 см.

Количество осадков составило 1,2 мм, что оказалось на 12,8 мм меньше средней многолетней нормы. В результате процессов сублимации, незначительного таяния снега, наблюдавшегося в последние дни декады, и недостатка осадков запасы воды в снежной массе снизились до 380-430 т/га.

В третьей декаде февраля произошло заметное повышение температурных показателей. Среднесуточные температуры воздуха находились в пределах -1,6…+3,7°С, а средняя температура за декаду составила 1,5°С, что было на 5,3°С выше климатической нормы. В отдельные дни температура воздуха повышалась до 8,4°С, а поверхность почвы после таяния снега прогревалась до 9°С. В течение декады минимальная температура воздуха не была ниже -3,3°С, а поверхность почвы охлаждалась до -5,9°С.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы снижалась до -0,8°С. К концу декады в почве оставался мерзлый слой толщиной до 7-9 см. С 20 февраля состоялось интенсивное таяние снега, в результате чего в последние дни отчетного периода снежный покров в большинстве областей сошел с полей.

Среднее количество осадков за декаду, которые отмечались в виде мокрого снега и дождя, составляло 14 мм, что было на 8 мм больше средней многолетней нормы.

В целом, средняя температура воздуха за февраль составила -3,7°С, что оказалось на 0,8°С выше климатической нормы. Среднее количество осадков находилось на уровне 22 мм, что было на 7 мм меньше средних многолетних значений.

Общее количество осадков за зимний период на значительных территориях составляло около 90 мм, что на 25-30 мм меньше климатической нормы. Однако количество продуктивной влаги в почве, учитывая ее запасы перед зимовкой, довольно значительно и соответствует средним многолетним показателям.

Как свидетельствуют образцы растений, отращиваемых в контролируемых условиях, и первые визуальные наблюдения в поле, на сегодняшний день в лучшем физиологическом состоянии находятся растения озимой пшеницы и ячменя, сев которых проводили после лучших предшественников в ранние и оптимальные сроки. Подавляющее большинство растений находится в хорошем состоянии, то есть их жизнеспособность составляет 92-98%. Такие посевы способны обеспечить урожай зерна в пределах 5,5-6,5 т/га.

В худшем состоянии находятся озимые, сев которых проводили в так называемые сверхпоздние сроки, а именно – после 15 октября после всех предшественников (особенно после подсолнечника и кукурузы на зерно). И сегодня растения из таких посевов в лучшем случае образовали полные всходы, а ожидаемый уровень урожайности такой пшеницы озимой может составлять не более 2,5-3 т/га.

Окончательную оценку состояния озимых зерновых культур и рапса следует сделать еще до возобновления активной жизнедеятельности растений, то есть как можно раньше необходимо определиться с густотой посева, а именно – с количеством живых растений на единице площади, а также с тем прогнозируемым уровнем урожайности, который может удовлетворить хозяйство с экономической точки зрения, учитывая дальнейшие затраты на их выращивание. Лишь после окончательного определения ситуации с посевами необходимо строить тактику и стратегию по уходу за ними.

Как правило, хорошие результаты при выращивании озимой пшеницы обеспечиваются внесением в течение весенне-летней вегетации от 60 до 90 кг/га д.в. азота. В первую очередь необходимо подкормить неудобренные осенью посевы с оптимальной густотой стеблестоя, которые могут обеспечить наибольшую отдачу.

В большинстве хозяйств степной зоны, где озимые зерновые культуры начали зимовку в лучшем случае в начале фазы кущения, весной т.г. целесообразной будет обязательная двукратная подкормка посевов: первая – по мерзлоталой почве для восстановления и наращивания вегетативной массы растений, а вторая – локальным или внекорневым способом в период весеннего кущения до начала выхода растений в трубку для непосредственного повышения зерновой продуктивности.

Во многом дальнейшее состояние посевов озимых зерновых культур после зимовки зависит от времени восстановления ими весенней вегетации. При раннем сроке, что, учитывая температурные показатели, отмечается в текущем году, растения развиваются в условиях умеренных температур и достаточного увлажнения почвы. Как правило, даже при слабом развитии пшеницы озимой ранняя весна позволяет растениям создать полноценный стеблестой, сформировать относительно мощную корневую систему и успешно противостоять засушливым погодным условиям в дальнейшем. Такие посевы важно своевременно подкормить, что позволяет получить средний, а в отдельные годы, как, например, это было в 2008 и 2016 гг., высокий урожай зерновой продукции.

Таким образом, состояние посевов озимых зерновых колосовых культур и рапса по завершении зимнего периода является сравнительно хорошим, особенно при условии, что в дальнейшем гидротермический режим будет благоприятным. Учитывая незначительные потери растений после зимовки и их развитие, раннее восстановление весенней вегетации и достаточные запасы продуктивной влаги в почве на время возобновления весенней вегетации, есть основания сделать предварительные прогнозы о формировании достаточно весомого урожая, который не будет уступать средним многолетним показателям.

По материалам Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий