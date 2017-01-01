Влияние метеоусловий

18:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 38

Украина: метеорологические условия третьей декады февраля 2017 года

Оттепель, которая началась в конце второй декады вследствие интенсивного и продолжительного поступления теплых воздушных масс с запада, продолжалась и в последней декаде зимы, постепенно перейдя в развитие весенних процессов. Уровень средних декадных температур воздуха по норме соответствовал первой декаде марта. В наиболее теплые дни отклонение средних суточных температур воздуха от нормы достигало +5-12°. Похожий высокий уровень средней декадной температуры воздуха (+2-5°) наблюдается уже четвертый год подряд (2017, 2016, 2015, 2014 гг.) и в 2008 и 2002 гг. По предварительным расчетам, в период 17-20 февраля почти одновременно по всей территории наблюдался стойкий переход средних суточных температур воздуха через 0°.

В течение декады по всей территории страны отмечались осадки разного количества и интенсивности.

Средняя за декаду температура воздуха оказалась на 4-8° выше нормы и составляла +1-3°, в западных и южных областях (за исключением Запорожской) +3,1-5,6°.

Минимальная температура воздуха снижалась до -3-7°.

Максимальная температура воздуха повышалась в восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях до +7-12°, на остальной территории – до +13-19°.

Поверхность почвы или снега охлаждалась до -4-9°, в Донецкой, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях – до -10-11°.

Осадки в течение 1-6 дней в виде снега, мокрого снега и дождя отмечались по всей территории страны. Среднее областное их количество за декаду на большей части территории страны составило от 70 до 120% нормы (6-11 мм). В Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Житомирской областях количество осадков за декаду составляло 130-190% (9-17 мм), в Волынской и Закарпатской областях – 200-235% декадной нормы (18-26 мм). Меньше всего осадков за декаду выпало в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – 25-35% декадной нормы (2-3 мм).

Суточный максимум осадков в отдельных районах Карпат достигал 25-49 мм (2-3 декадные нормы).

Относительная влажность воздуха в среднем за декаду составляла от 53% до 92%. На некоторых метеостанциях Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей в течение 1-3 дней зафиксировано снижение относительной влажности воздуха до 30% и менее.

По состоянию на 28 февраля на преобладающей части территории снега на полях не было. На многих площадях Сумской, Харьковской, отдельных площадях Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Винницкой областей высота снега в конце месяца еще составляла от 1 до 10 см, местами до 18 см, в горах Карпат – 33-53 см.

В конце месяца на Закарпатье, на большинстве площадей Волынской, Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской, отдельных площадях Ривненской, Житомирской, Киевской областей почва была талой. На остальной территории в почве наблюдалась мерзлая прослойка на разных глубинах (от 5 до 86 см).

В западных, отдельных районах южных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Донецкой областей в течение 1-7 дней отмечалось усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в горных районах Карпат – до 21-28 м/с.

Краткая характеристика метеорологических условий февраля 2017 года

Средняя месячная температура воздуха оказалась на 1-3° выше нормы и составляла от 0° - минус 2° на западе и юге до минус 3-5° на крайнем востоке и севере страны, на Закарпатье и юге Одесщины - плюс 1-2°.

Максимальная температура воздуха повышалась до +7-14°, на юге и западе – до +15-19°.

Минимальная температура воздуха снижалась до -16-21°, в северных, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской и Сумской областях – до -22-27°. В Закарпатской области минимальная температура за февраль составляла -6-14°.

Среднее областное количество осадков в западных (за исключением Ивано-Франковской и Черновицкой), Житомирской, Винницкой, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях было в пределах и немного больше нормы (от 29 до 41 мм, в Закарпатской области – 70 мм). На остальной территории страны месячное количество осадков составило 54-79% нормы (19-31 мм).

Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур

В течение декады поля освободились от снега, лишь в крайних восточных районах местами он еще укрывал посевы слоем до 5-18 см, интенсивно оттаивала почва. Ледяная корка еще отмечалась в северных районах Сумской области, на остальных площадях она растаяла. Минимальная температура почвы на глубине 3 см ниже 0...-3° не опускалась, в крайних южных районах она была выше 0°. Неблагоприятных явлений не наблюдалось. Перезимовка закончилась вполне удовлетворительно.

Полноценное восстановление вегетации озимых культур было отмечено лишь в крайних южных районах, где средняя за декаду температура воздуха составляла +4-5°, на остальной территории возобновление ростовых процессов у озимых культур происходило медленно, отрастания свежей зелени на посевах еще не наблюдалось.

В конце третьей декады февраля восстановление вегетации озимой пшеницы отмечалось на юге Одесской, в отдельных районах Херсонской и Запорожской областей. Посевы находились в фазе кущения и третьего листа. Восстановление вегетации озимого ячменя отмечено в Херсонской области в фазе всходов и озимого рапса в фазе образования листовой розетки.

По материалам Укргидрометеоцентра

www.meteo.gov.ua

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