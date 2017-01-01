Влияние метеоусловий

Вчера, 16:59 Источник: АПК-Информ Просмотров: 124

Казахстан: агрометеорологические условия третьей декады февраля 2017 года

В Южно-Казахстанской области в течение декады на фоне положительных температур воздуха отмечалось возобновления вегетации озимой пшеницы на посевах в окрестности МС Казыгурт и г. Шымкент. Состояние посевов удовлетворительное и хорошее, перезимовка озимых культур проходит благополучно.

Результаты определения жизнеспособности озимых культур на наблюдаемых участках в конце февраля показали, что в результате вымерзания погибло до 5% клевера вокруг МС Жаркент Алматинской области и в окрестности МС Саудакент Жамбылской области люцерны до 10%, на остальных участках растения не были повреждены, т.е. условия перезимовки были благоприятными.

В Западно-Казахстанской области наблюдался устойчивый снежный покров, что благоприятно влияет на зимостойкость озимой ржи.

В пунктах наблюдения пастбищного животноводства средняя температура воздуха за третью декаду февраля была в основном выше нормы, в Алматинской области (высокогорные пастбища МС Ассы) и в Южно-Казахстанской области (МС Кызылкум) – около нормы, осадки выпали на преобладающей территории пастбищ.

Выпас животных продолжается на пастбищах в некоторых районах запада, юго-запада, в центре и на юго-востоке страны, на остальной территории животные находились на стойловом содержании.

Расплодная кампания у овец началась в первой половине декады в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Мангистауском районе Мангистауской области и в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Во второй день декады начали перегон животных на весенние пастбища в Жамбылском районе (МС Айдарлы) Алматинской области.

Плохое состояние травостоя продолжает отмечаться в Западно-Казахстанской области, в Иргизском районе Актюбинской области и в Каратальском районе Алматинской области, в остальных пунктах наблюдается удовлетворительное состояние травостоя.

Стравленность пастбищ в основном умеренная, дернина была мерзлой, и только в Курмангазинском районе Атырауской области наблюдалось сырое состояние дернины.

По материалам РГП «Казгидромет»

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