Казахстан: агрометеорологические условия третьей декады февраля 2017 года
В Южно-Казахстанской области в течение декады на фоне положительных температур воздуха отмечалось возобновления вегетации озимой пшеницы на посевах в окрестности МС Казыгурт и г. Шымкент. Состояние посевов удовлетворительное и хорошее, перезимовка озимых культур проходит благополучно.
Результаты определения жизнеспособности озимых культур на наблюдаемых участках в конце февраля показали, что в результате вымерзания погибло до 5% клевера вокруг МС Жаркент Алматинской области и в окрестности МС Саудакент Жамбылской области люцерны до 10%, на остальных участках растения не были повреждены, т.е. условия перезимовки были благоприятными.
В Западно-Казахстанской области наблюдался устойчивый снежный покров, что благоприятно влияет на зимостойкость озимой ржи.
В пунктах наблюдения пастбищного животноводства средняя температура воздуха за третью декаду февраля была в основном выше нормы, в Алматинской области (высокогорные пастбища МС Ассы) и в Южно-Казахстанской области (МС Кызылкум) – около нормы, осадки выпали на преобладающей территории пастбищ.
Выпас животных продолжается на пастбищах в некоторых районах запада, юго-запада, в центре и на юго-востоке страны, на остальной территории животные находились на стойловом содержании.
Расплодная кампания у овец началась в первой половине декады в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Мангистауском районе Мангистауской области и в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
Во второй день декады начали перегон животных на весенние пастбища в Жамбылском районе (МС Айдарлы) Алматинской области.
Плохое состояние травостоя продолжает отмечаться в Западно-Казахстанской области, в Иргизском районе Актюбинской области и в Каратальском районе Алматинской области, в остальных пунктах наблюдается удовлетворительное состояние травостоя.
Стравленность пастбищ в основном умеренная, дернина была мерзлой, и только в Курмангазинском районе Атырауской области наблюдалось сырое состояние дернины.
По материалам РГП «Казгидромет»
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