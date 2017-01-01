Влияние метеоусловий

Вчера, 15:29 Источник: АПК-Информ Просмотров: 112

Россия: агрометеорологические условия в первой декаде марте 2017 года



Европейская часть

В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах в первой декаде марта погода была значительно теплее обычной, среднесуточная температура воздуха на 4-8°, а в отдельные дни на 9-10° превышала норму. В конце декады на большей части Центрального, в западной половине Северо-Западного и в западных районах Приволжского федеральных округов максимальная температура воздуха повышалась до 4…7°, в юго-западных районах Центрального федерального округа до 10…12°. Лишь на северо-востоке европейской территории фон температуры был ниже, днем воздух прогревался в основном до 0…2°. Минимальная за декаду температура воздуха в большинстве районов понижалась до -6…-1° (на северо-востоке территории местами до -16…-12°). Осадки выпадали в виде дождя, в северных районах в виде снега и мокрого снега. В большинстве районов южной половины указанной территории осадков было мало (менее 10 мм), в северной половине их количество за декаду составило 12-15 мм, местами на северо-востоке Приволжского и юго-западе Северо-Западного федеральных округов до 25-30 мм.

Под влиянием теплой погоды снежный покров на полях таял и уплотнялся. К концу декады в крайних западных, юго-западных и южных районах Центрального федерального округа и на крайнем юго-западе Приволжского и Северо-Западного федеральных округов снега на полях не было. В этих районах началось оттаивание и прогревание почвы. В остальных районах озимые зерновые культуры в течение всей декады находились под снежным покровом, высота которого колебалась от 5-10 см до 40 см, в отдельных северо-восточных районах Центрального, северных районах Приволжского федеральных округов и в Вологодской области до 50-60 см и более. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых (3 см) составляла в основном -3…-1°. Условия для окончания зимовки озимых культур были удовлетворительными. Лишь местами на севере Приволжского и Центрального федеральных округов и в Вологодской области, где почва оставалась слабо промёрзшей, а минимальная температура почвы на глубине 3 см была близкой к 0°, сохранялись условия для повреждения посевов озимых культур вследствие выпревания.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах удерживалась очень теплая погода, среднесуточная температура воздуха на 3-8°, а в отдельные дни на 10-11° превышала норму. Максимальная температура в большинстве районов повышалась до 10…14°, в южных районах Краснодарского, Ставропольского краев, Крыму и местами в республиках Северного Кавказа до 18…20°. Минимальная температура воздуха понижалась до -2…1°. В истекшей декаде осадков было мало (менее 10 мм), местами в республиках Северного Кавказа их количество за декаду составило 12-15 мм. В северных районах Ростовской и Волгоградской областей в начале истекшей декады наблюдался небольшой снежный покров, в конце декады поля полностью освободились от снега, началось оттаивание и прогревание почвы. В южных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где почва оттаяла на полную глубину, началась вегетация озимых зерновых культур. В ряде хозяйств приступили к ранневесенней подкормке озимых, а в отдельных хозяйствах, где почва достигла мягкопластичного состояния, начался сев ранних холодостойких культур.



Азиатская часть

В земледельческих районах Уральского федерального округа и Западной Сибири в первой декаде марта наблюдалась погода значительно теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха в Уральском федеральном округе в большинстве дней декады, а в Западной Сибири в основном в первой половине декады на 6-9°, в отдельные дни на 10-13° превышала норму. В Западной Сибири во второй половине декады, а в Уральском федеральном округе в последние 2-3 дня декады среднесуточная температура воздуха была близкой к норме или на 1-3° превышала норму. Почти повсеместно наблюдались оттепели. Максимальная температура воздуха повышалась до 1...3°, в отдельных районах территории до 4...7°. Минимальная температура воздуха в отдельные дни (в основном во второй половине декады) понижалась до -19...-15°.

В условиях преобладания погоды теплее обычной снег на полях с озимыми культурами уплотнялся и таял. В период похолодания озимые находились под снежным покровом, высота которого на юге Уральского федерального округа и юго-западе Западной Сибири составляла от 25 до 35 см, а в остальных районах территории – в основном от 40 до 60 см и более. Поэтому наблюдавшееся понижение температуры воздуха не было опасным для растений. Минимальная температура почвы на глубине узла кущения озимых была преимущественно -4...-1°. Условия для зимовки озимых культур были удовлетворительными.



Прогноз агрометеорологических условий во второй декаде марта 2017 года



Европейская часть

В большинстве районов европейской территории России агрометеорологические условия для окончания зимовки озимых зерновых культур, а на юге Южного и в большинстве районов Северо-Кавказского федеральных округов для вегетации озимых культур и проведения весенне-полевых работ будут в основном удовлетворительными. В северной половине Южного и в отдельных южных и юго-западных районах Центрального федеральных округов возможна слабая вегетация озимых культур в дневные часы.



Азиатская часть

В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

По материалам сайта Гидрометцентра России

http://www.meteoinfo.ru/





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