Украина: метеорологические условия первой декады марта 2017 года
Первая декада отмечалась высоким для начала марта температурным фоном. Похожие средние декадные температуры воздуха в первой декаде марта наблюдались в 1995, 2002 и 2016 гг. Существенные осадки выпали лишь в западных и близлежащих к ним северных и центральных областях.
Солнечного сияния за декаду к поверхности земли поступило от 34 до 75 часов, что в пределах или на 10-38 часов больше нормы.
Средняя декадная температура воздуха оказалась на 5-9° выше нормы и составляла от +4-5° на востоке и северо-востоке до +6-8° на юге и западе страны. В западных областях была достигнута или на 1-1,7° превышена самая высокая средняя декадная температура воздуха за первую декаду марта за период 1961-2016 гг.
Максимальная температура воздуха повышалась до +13-17°, в Херсонской, Одесской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях – до +18-20°.
Минимальная температура воздуха в наиболее холодные ночи снижалась до -1-5°.
Поверхность почвы ночью охлаждалась до -3-7°, днем нагревалась до +20-25°, в южных, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях – до +26-31°.
В течение 1-6 дней осадки разной интенсивности отмечались в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. Суммарное их количество составляло от 64 до 120%, в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях – от 127 до 177% декадной нормы (от 7 до 23 мм). На остальной территории страны осадков не было, или количество их не превышало 1-3 мм (8-33% нормы).
Суточный максимум осадков в отдельных районах Одесской, Винницкой, Житомирской и Закарпатской областей достигал 11-23 мм (1-2 декадные нормы).
Относительная влажность воздуха в среднем за декаду составляла от 66% до 85%. Местами в восточных, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях в течение 1 дня зафиксировано снижение относительной влажности воздуха до 30% и менее.
В конце декады на преобладающей части территории страны почва оттаяла полностью, лишь местами в Луганской, Черкасской, Киевской, Полтавской и Сумской областях в почве наблюдалась мерзлая прослойка на глубине от 5 до 58 см.
На большей части территории страны, за исключением Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Луганской областей, в течение 1-3 дней, в Донецкой – 6 дней отмечалось усиление скорости ветра до 15-21 м/с, на Волыни – до 23-26 м/с, на метеостанции Плай (Закарпатской обл.) – до 40 м/с.
Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур
Неблагоприятных для посевов явлений в течение декады не наблюдалось.
Данные повторного отращивания монолитов зимующих культур (образцы отобраны 20 февраля 2017 года) приведены в таблице.
|
Культура
|
Всего взято образцов
|
Изреженность, %
|
0
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-50
|
51 и более
|
Озимая пшеница
|
1515
|
76
|
12
|
10
|
1
|
0
|
0
|
Озимая рожь
|
52
|
69
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Озимый ячмень
|
317
|
39
|
25
|
24
|
9
|
2
|
1
|
Озимый рапс
|
175
|
38
|
7
|
42
|
7
|
5
|
1
По результатам февральского отращивания монолитов, как и январского, наибольшая изреженность отмечена на посевах озимого ячменя и озимого рапса в Херсонской и Николаевской областях.
Озимые культуры по состоянию на 10 марта на большей части территории страны восстановили вегетацию, что на 1-3 недели раньше средних многолетних сроков. До конца декады активного отрастания озимых культур еще не отмечалось. По экспертной оценке, посевы, восстановившие вегетацию, на 32% площадей находились в фазе кущения, на 5% - в фазе образования узловых корней, на 35% - в фазе третьего листа, на 27% - в фазе всходов и на 1% - в фазе прорастания зерна.
У озимого рапса на большинстве площадей отмечалось образование листовой розетки.
Условия для отрастания, приживление, укоренения и дальнейшего развития озимых культур и многолетних трав складывались благоприятно.
В отдельных районах южных областей начался сев ярового ячменя и гороха.
У многолетних трав началось весеннее отрастание.
По материалам Укргидрометеоцентра
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