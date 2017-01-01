Влияние метеоусловий

Вчера, 17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

Украина: метеорологические условия первой декады марта 2017 года

Первая декада отмечалась высоким для начала марта температурным фоном. Похожие средние декадные температуры воздуха в первой декаде марта наблюдались в 1995, 2002 и 2016 гг. Существенные осадки выпали лишь в западных и близлежащих к ним северных и центральных областях.

Солнечного сияния за декаду к поверхности земли поступило от 34 до 75 часов, что в пределах или на 10-38 часов больше нормы.

Средняя декадная температура воздуха оказалась на 5-9° выше нормы и составляла от +4-5° на востоке и северо-востоке до +6-8° на юге и западе страны. В западных областях была достигнута или на 1-1,7° превышена самая высокая средняя декадная температура воздуха за первую декаду марта за период 1961-2016 гг.

Максимальная температура воздуха повышалась до +13-17°, в Херсонской, Одесской, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях – до +18-20°.

Минимальная температура воздуха в наиболее холодные ночи снижалась до -1-5°.

Поверхность почвы ночью охлаждалась до -3-7°, днем нагревалась до +20-25°, в южных, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях – до +26-31°.

В течение 1-6 дней осадки разной интенсивности отмечались в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Одесской областях. Суммарное их количество составляло от 64 до 120%, в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях – от 127 до 177% декадной нормы (от 7 до 23 мм). На остальной территории страны осадков не было, или количество их не превышало 1-3 мм (8-33% нормы).

Суточный максимум осадков в отдельных районах Одесской, Винницкой, Житомирской и Закарпатской областей достигал 11-23 мм (1-2 декадные нормы).

Относительная влажность воздуха в среднем за декаду составляла от 66% до 85%. Местами в восточных, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях в течение 1 дня зафиксировано снижение относительной влажности воздуха до 30% и менее.

В конце декады на преобладающей части территории страны почва оттаяла полностью, лишь местами в Луганской, Черкасской, Киевской, Полтавской и Сумской областях в почве наблюдалась мерзлая прослойка на глубине от 5 до 58 см.

На большей части территории страны, за исключением Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Луганской областей, в течение 1-3 дней, в Донецкой – 6 дней отмечалось усиление скорости ветра до 15-21 м/с, на Волыни – до 23-26 м/с, на метеостанции Плай (Закарпатской обл.) – до 40 м/с.

Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур

Неблагоприятных для посевов явлений в течение декады не наблюдалось.

Данные повторного отращивания монолитов зимующих культур (образцы отобраны 20 февраля 2017 года) приведены в таблице.

Культура Всего взято образцов Изреженность, % 0 1-10 11-20 21-30 31-50 51 и более Озимая пшеница 1515 76 12 10 1 0 0 Озимая рожь 52 69 31 0 0 0 0 Озимый ячмень 317 39 25 24 9 2 1 Озимый рапс 175 38 7 42 7 5 1

По результатам февральского отращивания монолитов, как и январского, наибольшая изреженность отмечена на посевах озимого ячменя и озимого рапса в Херсонской и Николаевской областях.

Озимые культуры по состоянию на 10 марта на большей части территории страны восстановили вегетацию, что на 1-3 недели раньше средних многолетних сроков. До конца декады активного отрастания озимых культур еще не отмечалось. По экспертной оценке, посевы, восстановившие вегетацию, на 32% площадей находились в фазе кущения, на 5% - в фазе образования узловых корней, на 35% - в фазе третьего листа, на 27% - в фазе всходов и на 1% - в фазе прорастания зерна.

У озимого рапса на большинстве площадей отмечалось образование листовой розетки.

Условия для отрастания, приживление, укоренения и дальнейшего развития озимых культур и многолетних трав складывались благоприятно.

В отдельных районах южных областей начался сев ярового ячменя и гороха.

У многолетних трав началось весеннее отрастание.

По материалам Укргидрометеоцентра

www.meteo.gov.ua

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