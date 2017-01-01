Влияние метеоусловий

Вчера, 15:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 84

Россия: агрометеорологические условия во второй декаде мая 2017 года

Европейская часть





В большинстве районов европейской части России удерживалась погода значительно холоднее обычной. В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах среднесуточная температура воздуха была на 5-9° ниже нормы, дневная температура воздуха повышалась лишь до 5-10°. Практически повсеместно в течение 3-5 дней наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -7…-1°), а в отдельные наиболее холодные дни в северной половине территории устанавливался временный снежный покров. С 18 мая в большинстве районов значительно потеплело, и фон температуры воздуха приблизился к обычному. Максимальная температура воздуха в эти дни повышалась до 19-23°, в южных районах – до 25-27°. Количество осадков за декаду в большинстве районов составило 15-20 мм, местами до 25-30 мм, в ряде районов Северо-Западного и Приволжского федеральных округов – 5-10 мм.

В хозяйствах продолжался сев холодостойких яровых зерновых и кормовых культур, в южных районах – поздних яровых зерновых и пропашных культур. Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ были в основном удовлетворительными, в начале декады они ухудшались из-за подмерзания верхнего слоя почвы, а в середине декады из-за дождей и переувлажнения верхнего слоя почвы. Темпы проведения сева в нечерноземных областях существенно отстают от прошлогодних. В испекшей декаде на полях, засеянных в конце апреля – начале мая, появились всходы яровых культур. В ряде районов центральных черноземных областей заморозками были частично повреждены всходы сахарной свеклы, кукурузы, гречихи, подсолнечника, сои и рапса. На полях ранних сроков сева у этих культур наблюдалось образование и рост листового аппарата. У озимых зерновых культур продолжался рост стебля. В большинстве дней истекшей декады вегетация растений проходила в основном при пониженной теплообеспеченности. Влагообеспеченность посевов в основном хорошая, на части полей в центральных черноземных областях из-за дефицита осадков в первой декаде мая – удовлетворительная.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах среднесуточная температура воздуха была близкой к норме, в северных районах Ростовской и Волгоградской областей – на 2-4° ниже нормы. Максимальная температура повышалась в основном до 16-23°, в южных районах Астраханской области и Республики Калмыкия – до 25°. Минимальная температура воздуха в большинстве районов была положительной (4-12°), заморозков, опасных для растений, не отмечалось. Количество осадков за декаду в большинстве районов составило 15-25 мм. В ряде районов Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского краев и в республиках Северного Кавказа дожди были сильными, местами с градом (за декаду выпало до 45-50 мм осадков и более). На большинстве полей у озимых зерновых культур продолжался рост стебля, на части полей у них началось колошение. Агрометеорологические условия для роста и развития озимых были в основном благоприятными, влагообеспеченность посевов хорошей. Практически повсеместно заканчивался сев ранних яровых зерновых культур, кукурузы, сахарной свеклы, продолжался сев подсолнечника, сои, рапса. Агрометеорологические условия для проведения весенне-посевных работ в большинстве дней были благоприятными, лишь в течение 3-5 дней они осложнялись из-за дождей и переувлажнения верхнего слоя почвы. У сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы более ранних сроков сева наблюдается листообразование. На части полей из-за сильного ливня и града отмечено повреждение стеблей и колосьев озимой пшеницы, а также цветов и первых стручков у озимого рапса.





Азиатская часть





В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа во второй декаде мая преобладала погода холоднее обычной. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней декады была на 2-6° ниже нормы. Теплыми, когда максимальная температура воздуха повышалась до 18-24°, были лишь отдельные дни в начале и конце декады. Во второй половине декады во многих районах наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до -3...-1°). Однако дожди были небольшими (в основном менее 10 мм), и условия для проведения весенне-посевных работ были хорошими и удовлетворительными. У озимых зерновых культур наблюдался рост стебля, а местами они продолжали куститься. Условия для их вегетации были в основном удовлетворительными. В северо-восточных районах территории в отдельные дни в середине декады, когда максимальная температура воздуха не превышала 7-10°, тепла для развития растений было недостаточно. Условия для появления всходов яровых зерновых культур были хорошими и удовлетворительными. Влагообеспеченность зерновых культур была в основном достаточной.

В большинстве районов Западной Сибири и Красноярского края в первой половине истекшей декады, а в остальных районах Восточной Сибири – в период с 12-13 по 16-17 мая наблюдалась погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 2-6°, в отдельные дни – на 8-12° превышала норму, а максимальная температура повышалась до 20-28°, в отдельные дни в Восточной Сибири – до 30-34°. С 17-18 мая повсеместно резко похолодало, и погода холоднее обычной удерживалась до конца декады. Среднесуточная температура воздуха была на 3-7° ниже нормы, а дневная температура не превышала 6-10°. В большинстве районов в первой половине декады осадки, в основном в виде дождя, были небольшими и существенных помех для проведения весенне-посевных работ не оказывали. Хорошими и удовлетворительными были условия и для появления всходов, роста и развития яровых зерновых культур, а в Западной Сибири и для вегетации озимых культур, у которых в основном наблюдался рост стебля. Во второй половине декады (особенно в конце) при похолодании тепла для развития растений было недостаточно. В этот период в отдельных восточных районах Западной Сибири и в ряде районов Восточной Сибири осадки выпадали в виде дождя и снега, местами они были сильными (суточный максимум 16-27 мм). В отдельных районах образовывался временный снежный покров. Посевные работы приостанавливались.

В ряде южных районов Дальнего Востока преобладала погода теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха в Амурской области и на юге Хабаровского края на 2-4°, в отдельные дни на 7-10° превышала норму, в Приморском крае она была в основном близкой к норме, в отдельные дни в конце декады на 2° превышала норму. Условия для проведения весенне-посевных работ в большинстве дней декады были хорошими и удовлетворительными. Дожди разной интенсивности, осложнявшие посевные работы, наблюдались в течение 2-3 дней декады.





Прогноз агрометеорологических условий в третьей декаде мая 2017 года





Европейская часть





На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для роста и развития большинства сельскохозяйственных культур и завершения посевных работ будут в основном удовлетворительными.





Азиатская часть





В большинстве земледельческих районов азиатской территории России агрометеорологические условия для проведения посевных работ, появления всходов, роста и развития яровых культур, а в большинстве районов Уральского федерального округа и Западной Сибири и для вегетации озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

По материалам сайта Гидрометцентра России

http://www.meteoinfo.ru/

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