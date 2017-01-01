Влияние метеоусловий

16:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 53

Казахстан: агрометеорологические условия второй декады мая 2017 года

На юге и юго-востоке республики наблюдались благоприятные условия для роста и развития озимой пшеницы, выпавшие осадки пополнили влагозапасы почвы.

На наблюдаемых участках озимая пшеница находится в фазе кущения – колошения, в Южно-Казахстанской области – цветения. Состояние озимой пшеницы в основном хорошее и отличное, удовлетворительное – в окрестности АМП Асса Жамбылской области.

Во второй декаде мая все зерносеющие районы северной половины республики приступили после предварительной обработки почвы (культивация, обработка гербицидами) к севу яровых зерновых культур. Условия для проведения посевных работ складывались в основном благоприятно, выпавшие осадки несколько пополнили влагозапасы почвы.

На наблюдаемых участках, где сев яровых зерновых культур был проведен в начале первой декады мая, наблюдается фаза всходов – третьего листа, состояние посевов в основном хорошее.

Ночные заморозки до -1-3°С на западе, востоке, в центре и местами до -5°С на севере не были опасны для появившихся всходов пшеницы и ячменя на ранних посевах.

В южных регионах страны умеренно теплая, местами с осадками выше нормы погода была благоприятна для роста и развития яровых зерновых культур. На наблюдаемых участках состояние ярового ячменя хорошее, фаза развития: третий лист – появление нижнего стеблевого узла. Яровая пшеница находится в фазе всходов – кущения, состояние растений хорошее.

Во второй декаде мая на юге и юго-востоке республики в районах возделывания теплолюбивых культур выпавшие осадки несколько сдерживали проведение предпосевной обработки полей, внесение удобрений и завершение посевных работ. На ранних посевах отмечается появления дружных всходов, состояние растений в основном хорошее.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской и Карагандинской областях продолжается посадка картофеля после подготовки почвы. Качество полевых работ в основном отличное.

На юге и юго-востоке республики у плодовых культур отмечается фаза конца цветения – формирования плодов. Состояние плодовых культур в основном хорошее, удовлетворительное и плохое – в яблоневых садах вокруг МС Каменское плато Алматинской области.

На наблюдаемых участках в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях на посевах трав житняка отмечается фаза появления нижнего узла соломины, на некоторых участках – возобновление вегетации. Состояние трав житняка в Костанайской области хорошее, удовлетворительное – в Карагандинской области, плохое и местами удовлетворительное – в Павлодарской области, где отмечается повреждение растений скотом.

В южных регионах республики на участках с многолетними травами (люцерна) наблюдается фаза роста стебля – цветения, состояние трав в основном хорошее. Удовлетворительное состояние травостоя наблюдается в окрестностях АМП Екпенды и МС Шымкент Южно-Казахстанской области, в окрестностях МС Жетысай и АМП Ошакты приступили к первому укосу трав люцерны.

На территории пастбищного животноводства во второй декаде мая преобладала погода теплее обычной, осадки прошли почти повсеместно, не было осадков в Актюбинской области, в большинстве районов Атырауской области и в отдельных районах юга.

Выпас животных проводился на всей территории пастбищного животноводства.

Продолжается стрижка овец и ветеринарные мероприятия, начали перегон животных на летние пастбища в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

В последний день декады очень хорошее состояние травостоя наблюдалось на пастбищах и сенокосах в Иргизском районе Актюбинской области, в Шетском районе Карагандинской области, в Енбекшиказахском и Балхашском районах Алматинской области и в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, на остальной территории – удовлетворительное и хорошее.

Пастбища стравлены незначительно или совсем не тронуты скотом в Иргизском районе Актюбинской области, в Шетском районе Карагандинской области и в Енбекшиказахском районе Алматинской области, на остальной территории травостой стравлен умеренно, основная масса растительности сохранена. Сырое состояние дернины отмечалось в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области и в Балхашском районе Алматинской области, в остальных районах пастбищного животноводства дернина была сухой.

Оптимальные запасы продуктивной влаги в почве наблюдались в Жамбылской и Алматинской областях, на остальной территории в основном были удовлетворительными, в отдельных районах отмечались оптимальные и недостаточные условия увлажнения.

По материалам РГП

«Казгидромет»

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