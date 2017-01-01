Влияние метеоусловий

15:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 75

Казахстан: агрометеорологические условия второй декады июля 2017 года

В районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке республики метеорологические условия были благоприятны для полной спелости зерна и проведения уборки.

Во второй декаде июля сложились также благоприятные условия для роста и развития яровых зерновых культур в северной половине страны. Выпавшие осадки несколько улучшили атмосферное и почвенное увлажнение. В северных областях продолжается химическая обработка против сорной растительности.

На наблюдаемых участках в Акмолинской области высота яровых зерновых культур достигает 35-75 см, низкорослые посевы (поздние) отмечаются в Енбекшильдерском районе (20-21 см). Состояние посевов в основном хорошее, в Егиндыкольском районе и на отдельных участках в окрестностях МС Жаксы, Балкашино и Жалтыр – удовлетворительное. Фаза развития: появление нижнего стеблевого узла – цветение, на отдельных участках вокруг МС Жалтыр – молочная спелость.

В Костанайской области на наблюдаемых участках состояние яровых зерновых культур в основном хорошее, в окрестностях АМП Есенкульская, Докучаевка и Раздольное – удовлетворительное. Фаза развития: появление нижнего стеблевого узла – цветение. Средняя высота растений – от 30 до 71 см, низкорослые посевы (поздние) в окрестностях МС Костанай и АМП Силантьевка – от 24 до 27 см.

В Северо-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние яровых зерновых культур повсеместно отличное и хорошее. Фаза развития: появление нижнего стеблевого узла – цветение, на посевах вокруг МС Петропавловск – стеблевание. Средняя высота растений достигает 47-84 см, низкорослые посевы – от 22 до 31 см.

На наблюдаемых участках в Карагандинской области состояние яровых зерновых культур хорошее и удовлетворительное, плохое вокруг АМП Акжол и Буркитты. Фаза развития: появление нижнего стеблевого узла – цветение, на посевах вокруг АМП Акжол и Буркитты – стеблевание. Высота пшеницы достигает 31-75 см, низкорослые посевы в окрестности МС АМП Щербаковское и Ескене.

В Восточно-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние зерновых культур в основном хорошее, в окрестности АМП Первороссийское и МС Дмитриевка – удовлетворительное. Фаза развития: колошение – молочная спелость. Высота растений достигает 55-84 см, низкорослые посевы (поздние) в окрестностях АМП Секисовка (12 см).

На наблюдаемых участках в Павлодарской области высота яровых зерновых культур в среднем колеблется от 20 до 50 см, низкорослые посевы вокруг МС Розовка (9 см). Состояние зерновых культур в основном удовлетворительное, местами хорошее, вокруг МС Федоровская – плохое.

Фаза развития: появление нижнего стеблевого узла – молочная спелость, на поздних посевах – стеблевание.

В Западно-Казахстанской области на наблюдаемых участках состояние яровых зерновых культур повсеместно хорошее. Фаза развития яровой пшеницы: молочная – полная спелость. Высота растений достигает 38-71 см. Яровой ячмень находится в фазе восковой спелости, состояние растений хорошее.

На наблюдаемых участках в Актюбинской области состояние яровой пшеницы в основном хорошее, в окрестности МС Кос-Истек – удовлетворительное. Фаза развития: колошение – молочная спелость. Средняя высота пшеницы составляет от 42 до 67 см. Яровой ячмень находится в фазе колошения – восковой спелости, на поздних посевах – появления нижнего стеблевого узла. Состояние ячменя в основном хорошее, в окрестностях АМП Джурун и Карабулак – удовлетворительное. Высота ячменя достигает 37-59 см, низкорослые посевы в окрестности АМП Джурун (26 см).

На наблюдаемых участках в Алматинской области состояние яровой пшеницы повсеместно хорошее. Фаза развития: колошение – восковая спелость, на поздних посевах – стеблевание (МС Когалы). Высота растений достигает 24-76 см.

В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях на наблюдаемых участках повсеместно приступили к уборке ячменя.

Благоприятные метеорологические условия на юге и юго-востоке страны способствовали хорошему росту и развитию теплолюбивых культур, проведению агротехнических мероприятий (окучивание, полив, междурядная обработка) и сбору урожая плодово-ягодных культур.

На наблюдаемых участках с посадками картофеля в Алматинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях отмечается фаза цветения – конца цветения, в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях – появления боковых побегов. Средняя высота ботвы колеблется от 37 до 74 см, состояние картофеля в основном отличное и хорошее, в Восточно-Казахстанской области – удовлетворительное. Продолжается окучивания посадок картофеля, вегетационные поливы и обработка ядохимикатами.

На наблюдаемых участках на юге страны состояние трав люцерны повсеместно хорошее, продолжается второй укос, приступили к вегетационному поливу люцерны.

Состояние трав житняка на наблюдаемых участках в Павлодарской области в основном удовлетворительное, вокруг АМП Федоровская – плохое. Повсеместно по области отмечается стравливание трав скотом.

Во второй декаде июля почти на всей территории пастбищного животноводства отмечалась погода холоднее обычной, осадки практически выпали повсеместно. Выпас животных в истекшей декаде проводился на всей территории пастбищного животноводства.

Продолжается подвоз кормов к базам зимовки животных и скирдование сена в Акжаикском и Казталовском районах Западно-Казахстанской области.

В большинстве пунктов пастбищного животноводства наблюдалось хорошее и удовлетворительное состояние травостоя. Травостой стравлен незначительно или совсем не тронут скотом в последний день декады в Шетском районе Карагандинской области, в Шалкарском районе Актюбинской области и в Шиелийском районе Кызылординской области, на остальной территории пастбища были слабо и умеренно выбиты, травостой стравлен умеренно.

На всей территории пастбищного животноводства в последний день декады отмечалось сухое состояние дернины.

По материалам РГП «Казгидромет»

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