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В Казахстане назначен председатель Комитета государственной инспекции в АПК
17:54
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В Украине продолжается рост экспортных цен на пшеницу
17:38
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В 2017/18 МГ Индия может увеличить производство пшеницы на 11%
17:22
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В ноябре Китай существенно снизил импорт пшеницы и ячменя
16:50
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Грузия собрала рекордный урожай зерна
16:34
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За 11 месяцев т.г. сельхозорганизации России увеличили производство молока на 2,1% - Минсельхоз
15:46
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В 2016/17 МГ объем мировой переработки ключевых масличных культур будет рекордным
15:30
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В 2016 году Пакистан импортирует рекордный объем масличных
14:42
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Казахстан готов увеличить экспорт агропродукции в Иран
13:54
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Минсельхоз Индии ожидает рекордного урожая зерна в 2016/17 МГ
13:06
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Кабмин Украины одобрил решение о продлении действия ввозных пошлин на товары из РФ
12:50
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Правительство Беларуси утвердило комплекс мер по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2017 году
12:34
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В текущем сезоне ЮАР существенно нарастила объемы торговли кукурузой
12:18
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Египет: стратегические запасы пшеницы обеспечивают трехмесячную потребность
11:30
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Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции
10:42
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Филиппины проведут тендер на закупку мукомольной пшеницы
10:26
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На украинском рынке подсолнечного масла наблюдается рост цен
09:38
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Иран активно инвестирует в расширение портовых мощностей
09:22
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Япония закупила фуражную пшеницу
Вчера, 18:00
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В декабре в России снизились цены на семена горчицы
Вчера, 17:54
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За 10 месяцев т.г. Россия импортировала 734 тыс. тонн пальмового масла - Росстат
Вчера, 17:22
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Казахстан: Продкорпорация повысила закупочные цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник, лен и рапс
Вчера, 17:06
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В январе-октябре Россия экспортировала более 26,5 млн. тонн злаков - Росстат
Вчера, 16:18
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Еще одна провинция Китая отменяет ограничения при автоперевозках кукурузы
Вчера, 15:46
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Украинский лен остается неконкурентоспособным на мировом рынке – ИА «АПК-Информ»
Вчера, 15:30
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С начала сезона-2016/17 ЮАР существенно сократила объем импорта пшеницы
Вчера, 15:14
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Ограничения на поставку продовольствия с ряда белорусских предприятий в РФ будут сняты до конца недели – вице-премьер
Вчера, 14:42
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В ноябре Украина экспортировала рекордный месячный объем семян подсолнечника за последние 6 лет
Вчера, 14:26
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Беларусь в 2017 году планирует экспортировать около 10 млн. тонн хлоркалия
Вчера, 13:38
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В декабре Аргентина увеличит экспорт соевого масла – прогноз
Вчера, 13:06