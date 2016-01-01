Иран активно инвестирует в расширение портовых мощностей
Иранская организация портов и морского судоходства подписала 60 контрактов на общую сумму 36 трлн. риалов (около $923 млн.) с компаниями частного сектора. Об этом заявил управляющий директор Иранской организации портов и морского судоходства Мохаммад Саид-Нежад, сообщила Financial Tribune.
«С новыми подписанными контрактами инвестиции частного сектора в иранские порты достигли 100 трлн. риалов ($2,56 млрд.)», - сказал чиновник.
Также он добавил, что привлеченные инвестиции должны будут способствовать расширению суммарной пропускной мощности иранских торговых портов с нынешних 209 млн. до 217 млн. тонн.
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