Филиппины проведут тендер на закупку мукомольной пшеницы
По информации операторов рынка, Филиппины объявили о проведении тендера на импорт 25 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из Австралии.
Напомним, что в рамках предыдущего тендера филиппинские импортеры закупили 50 тыс. тонн австралийской зерновой по цене $202 за тонну FOB с поставкой в январе 2017 г.
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