Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 141

Египет: стратегические запасы пшеницы обеспечивают трехмесячную потребность

Согласно последнему заявлению министра снабжения Египта Ali Meselhy, стратегических запасов пшеницы в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса населения до начала апреля 2017 г., сообщает Reuters.

Указанное заявление было сделано после того, как госоператор Египта GASC на последнем тендере закупил 360 тыс. тонн пшеницы происхождением из России, Аргентины и Румынии.

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