Агроновости

10:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 133

Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ряд важных решений в сферах торговли, экономики и финансовой политики, энергетики и инфраструктуры, конкуренции и антимонопольного регулирования, промышленности и агропромышленного комплекса, технического регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), направленных на развитие евразийской интеграции. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ЕЭК.

В частности, совет ЕЭК признал целесообразным начать переговоры по заключению соглашения о ЗСТ с Республикой Сингапур. Переговоры ЕЭК и стран Союза с Сингапуром начнутся после завершения работы совместной исследовательской группы.

Также утвержден порядок представления странами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию информации о товарах, происходящих из Вьетнама и ввозимых на таможенную территорию Союза. Центральные таможенные органы государств-членов ежемесячно, на сороковой день после отчетного периода, в целях проведения мониторинга будут представлять в Комиссию такую информацию.

Отмечается, что совет ЕЭК одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета по утверждению «Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики». Реализация основных направлений будет осуществляться на основе трехлетних «дорожных карт», утверждаемых Межправительственным советом. В результате в ЕАЭС появятся условия для снятия существующих ограничений при перевозках всеми видами транспорта.

Кроме того, внесен ряд изменений в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. Заменены коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Союза по некоторым видам подкарантинной продукции в связи со вступлением в силу с 1 января 2017 г. ее новой редакции.

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