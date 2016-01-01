Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ряд важных решений в сферах торговли, экономики и финансовой политики, энергетики и инфраструктуры, конкуренции и антимонопольного регулирования, промышленности и агропромышленного комплекса, технического регулирования в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), направленных на развитие евразийской интеграции. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ЕЭК.
В частности, совет ЕЭК признал целесообразным начать переговоры по заключению соглашения о ЗСТ с Республикой Сингапур. Переговоры ЕЭК и стран Союза с Сингапуром начнутся после завершения работы совместной исследовательской группы.
Также утвержден порядок представления странами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию информации о товарах, происходящих из Вьетнама и ввозимых на таможенную территорию Союза. Центральные таможенные органы государств-членов ежемесячно, на сороковой день после отчетного периода, в целях проведения мониторинга будут представлять в Комиссию такую информацию.
Отмечается, что совет ЕЭК одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета по утверждению «Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики». Реализация основных направлений будет осуществляться на основе трехлетних «дорожных карт», утверждаемых Межправительственным советом. В результате в ЕАЭС появятся условия для снятия существующих ограничений при перевозках всеми видами транспорта.
Кроме того, внесен ряд изменений в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. Заменены коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Союза по некоторым видам подкарантинной продукции в связи со вступлением в силу с 1 января 2017 г. ее новой редакции.
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