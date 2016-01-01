Агроновости

12:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 119

Кабмин Украины одобрил решение о продлении действия ввозных пошлин на товары из РФ

Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия ставки ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация. Ставки ввозной пошлины будут действовать до 31 декабря 2017 г. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Данное решение было принято в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений в отношении Украины. С 1 января 2016 г. действует перечень украинской продукции, при ввозе которой в одностороннем порядке взимаются пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также следует отметить, что Российская Федерация приостановила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о продлении действия ставок ввозных таможенных пошлин на российские товары является частью комплексного противодействия экономической агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

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