Агроновости

12:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

В текущем сезоне ЮАР существенно нарастила объемы торговли кукурузой

Согласно данным аналитиков SAGIS, по состоянию на 2 декабря с начала текущего сезона (с 1 мая) ЮАР импортировала 1,63 млн. тонн кукурузы против 0,63 млн. тонн за аналогичный период годом ранее.

В частности, объем закупки желтой зерновой за отчетный период составил 1,04 (0,56) млн. тонн, из которых основной объем был поставлен из Аргентины (897 тыс. тонн). Импорт белой кукурузы достиг 595,5 (68,2) тыс. тонн, из которых в Мексике было закуплено 580,8 тыс. тонн.

Экспорт южноафриканской кукурузы за рассматриваемый период также возрос - до 500,5 тыс. тонн против 371,4 тыс. тонн годом ранее. Из указанного объема отгрузки желтой зерновой составили 183,4 тыс. тонн, белой – 317 тыс. тонн. При этом ключевым направлением поставок кукурузы из ЮАР являлись соседние африканские страны, которые также пострадали от засухи 2015/16 МГ (Лесото, Свазиленд, Мозамбик, Ботсвана, Замбия).

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий