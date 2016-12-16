Правительство Беларуси утвердило комплекс мер по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2017 году
Правительство Беларуси приняло постановление №1039 «О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2017 году» от 16.12.16. Соответствующий документ опубликован 22 декабря на Национальном правовом Интернет-портале РБ.
Согласно постановлению, для выполнения заданий определены объемы поставок минеральных и микроудобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, а также источники финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций для их закупок.
Так, под урожай 2017 г. необходимо обеспечить накопление минеральных удобрений в объеме 1,745 млн. тонн действующего вещества, закупка дизельного топлива планируется в объеме 717 тыс. тонн.
Кроме того, для проведения полевых работ, уборки урожая и расчетов за продукцию урожая 2017 г. банкам поручено выдавать льготные кредиты сельхозпредприятиям, ремонтным и заготовительным организациям на срок до одного года.
Согласно госпрограмме развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016–2020 гг., в 2017 г. в стране во всех категориях хозяйств зерна должно быть произведено 9,07 млн. тонн, сахарной свеклы – 4,806 млн. тонн, льноволокна – 55 тыс. тонн, рапса – 765 тыс. тонн. Кормов (включая летние зеленые) в 2017 г. во всех сельхозорганизациях планируется произвести не менее 38 ц к.ед. на 1 условную голову скота.
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