Агроновости

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

Минсельхоз Индии ожидает рекордного урожая зерна в 2016/17 МГ

В 2016/17 МГ минсельхоз Индии ожидает рекордного урожая зерновых и зернобобовых культур в стране – на уровне 270 млн. тонн, передает PTI.

Как отметили в министерстве, указанный показатель может превзойти предыдущий максимальный результат, который был достигнут в 2013/14 МГ – 265,04 млн. тонн. Росту валового сбора, как ожидается, во многом будут способствовать благоприятные погодные условия, в частности, сильные муссонные дожди в период сева ключевых культур.

Напомним, что в 2015/16 МГ урожай зерновых в Индии составил 252 млн. тонн, что стало следствием засушливых погодных условий.

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