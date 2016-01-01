Агроновости

Вчера, 13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 340

Казахстан готов увеличить экспорт агропродукции в Иран

Казахстан готов экспортировать в Иран как зерно, так и другую сельскохозяйственную продукцию. Об этом 22 декабря заявил президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщило ИА Казинформ.

«На сегодняшний день иранские компании реализуют сельхозпроекты общей стоимостью в $480 млн. Мы готовы экспортировать не только зерно, но и другую агропродукцию, такую как подсолнечное масло, рапс, рис», – сказал он.

Также президент отметил, что страны могут взаимовыгодно использовать транспортно-логистический потенциал. «Железная дорога «Казахстан-Туркменистан-Иран» стала эффективной транспортно-коммуникационной системой в регионе не только для Казахстана и Ирана, она также предоставляет возможность и другим государствам выхода в страны Персидского залива и выстраивать с ними экономические отношения», – добавил Н.Назарбаев.

По его словам, начата работа по совместному строительству логистических центров зерновых и контейнерных терминалов.

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