Агроновости

14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 155

В 2016 году Пакистан импортирует рекордный объем масличных

Согласно прогнозу экспертов Oil World, объем импорта масличных культур в Пакистан по итогам 2016 г. достигнет рекордных 2,1 млн тонн, что на 0,4 млн. тонн превысит показатель прошлого года. В частности, поставки семян рапса в страну увеличатся до 1,13 млн. тонн (+0,17 млн. тонн в год), соевых бобов — до 0,81 млн. тонн (+0,15 млн. тонн).

Импорт масел и жиров в Пакистан в 2016 г. оценивается в 2,87 млн. тонн, что на 0,1 млн. тонн ниже результата годом ранее.

В частности, импорт пальмового масла в т.г. прогнозируется на уровне 2,63 млн. тонн против 2,75 млн. тонн годом ранее. Снижение данного показателя обусловлено низкими объемами поставок продукции в Пакистан в июне-октябре т.г. При этом в ноябре закупки продукта значительно возросли и достигли 6-месячного максимума — 225 тыс. тонн, что на 6% превысило результат за аналогичный месяц годом ранее.

Поставки соевого масла в страну в 2016 г. лишь незначительно превысят результат прошлого года и составят 200 тыс. тонн (+5 тыс. тонн в год).

В то же время, закупки Пакистаном масличных шротов в т.г. существенно снизятся — до 0,74 млн. тонн против 1,06 млн. тонн в 2015 г. В частности, импорт соевого шрота сократится более чем в 2 раза — до 376 тыс. тонн ввиду значительного увеличения его внутреннего производства. Поставки подсолнечного шрота достигнут 146 тыс. тонн, тогда как годом ранее Пакистан не осуществлял закупки данной продукции.

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