Агроновости

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 135

В 2016/17 МГ объем мировой переработки ключевых масличных культур будет рекордным

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, объемы мировой переработки 10 ключевых масличных культур в 2016/17 МГ могут увеличится на 19,4 млн. тонн в сравнении с показателем предыдущего сезона и достигнуть рекордных 452 млн. тонн. Основной причиной этого станет растущий спрос мирового рынка на масличные шроты.

Рост мировой переработки масличных, по мнению экспертов, будет достигнут, прежде всего, благодаря увеличению данного показателя в Китае и Индии. В частности, в Китае он может возрасти на 4,1 млн. тонн в год на фоне активизации переработки соевых бобов. В Индии годовой прирост может составить 3,9 млн. тонн за счет сои, рапса и арахиса.

Кроме того, ощутимый рост переработки масличных будет наблюдаться в Украине и России, где совокупный объем увеличится в 2016/17 МГ на 3,1 млн. тонн, прежде всего, за счет подсолнечника. Кроме того, для ключевых стран-производителей сои – США, Бразилии, Аргентины – также будет характерно наращивание переработки данной культуры.

В свою очередь, в странах ЕС объем переработки основных масличных культур сохранится на уровне предыдущего сезона и составит порядка 47 млн. тонн, поскольку ожидаемое увеличение данного показателя для подсолнечника и соевых бобов будет нивелировано его снижением для рапса.

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