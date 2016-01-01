Агроновости

15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 122

За 11 месяцев т.г. сельхозорганизации России увеличили производство молока на 2,1% - Минсельхоз

По итогам января-ноября т.г. объем производства молока в сельхозорганизациях РФ вырос на 2,1% в сравнении с показателем аналогичного периода годом ранее и составил 13,77 млн. тонн. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

«Наибольший прирост производства молока в отчетный период отмечен в сельхозорганизациях Воронежской области (+57,9 тыс. тонн, или 13,3%), Республики Татарстан (+32,8 тыс. тонн, или 3,6%), Кировской области (+29,7 тыс. тонн, или 6,2%), Удмуртской Республики (+23,8 тыс. тонн, или 4,4%) и Краснодарского края (+19,1 тыс. тонн, или 2,4%)», - уточняется в сообщении.

Снижение производства молока зафиксировано в сельхозорганизациях Омской (-11,7 тыс. тонн, или 3,7%), Оренбургской (-9,7 тыс. тонн, или 5,3% и Московской (-7,1 тыс. тонн, или 1,4%), а также Кабардино-Балкарской Республики (-6,8 тыс. тонн, или 13,5%).

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