В ноябре Китай существенно снизил импорт пшеницы и ячменя
Согласно данным официальной Таможенной статистики, в ноябре т.г. Китай существенно сократил закупки пшеницы и ячменя на внешних рынках, в то время как импорт кукурузы заметно возрос.
В частности, объем импорта пшеницы в отчетном месяце составил 25,56 тыс. тонн, что на 86% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. Закупки ячменя снизились на 24% в год - до 423,04 тыс. тонн, тогда как кукурузы возросли на 69%, до 31,6 тыс. тонн.
Всего в январе-ноябре т.г. Китай импортировал 3,15 млн. тонн пшеницы, что на 14,22% выше показателя 11 месяцев годом ранее. При этом ключевыми поставщиками продукции в страну стали Австралия, США, Канада и Казахстан.
Закупки ячменя в отчетный период снизились на 55,2% в год - до 4,6 млн. тонн. Зерновая поставлялась преимущественно из Австралии, Франции, Канады и Украины.
Поставки кукурузы в КНР за 11 месяцев т.г. составили 3,03 млн. тонн, что на 34,2% ниже показателя сезоном ранее. При этом основные объемы были импортированы из Украины (87,8% от всего объема), в то время как отгрузки из США и России сократились до 7% (-51%) и 2% (-8%) соответственно.
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