Грузия собрала рекордный урожай зерна
Валовой сбор зерна в Грузии в т.г. составил 638 тыс. тонн, что на 51% превышает показатель прошлого года и является рекордным для страны. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
В частности, пшеницы в хозяйствах страны собрано 200 тыс. тонн (+50%), кукурузы – 382 тыс. тонн (+65%).
Согласно сообщению, несмотря на хороший урожай в т.г., импорт пшеницы остается приблизительно на уровне прошлого года – 895 тыс. тонн (-1%). Ввозится зерновая в основном из России. За счет импорта в Грузии обеспечивается 90% спроса на пшеницу.
Отмечается, что цены на пшеничную муку в Грузии в ноябре т.г. снизились на 2%, что соответствует показателю аналогичного периода 2015 г.
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