В Украине продолжается рост экспортных цен на пшеницу
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке пшеницы (базис СРТ-порт) сохраняется тенденция роста цен, обусловленная активным спросом со стороны экспортно-ориентированных компаний на фоне недостаточного количества предложений зерновой.
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