Агроновости

Вчера, 17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 180

В 2017/18 МГ Индия может увеличить производство пшеницы на 11%

Согласно прогнозу аналитиков компании Lanworth, производство пшеницы в Индии в 2017/18 МГ возрастет на 11% в сравнении с показателем предыдущего сезона - до рекордных 98,9 млн. тонн благодаря расширению посевных площадей под зерновой, передает Agrimoney.

По мнению экспертов, с учетом достаточного объема выпадения осадков в период муссонных дождей и высоких цен на зерновую на внутреннем рынке Индии площадь сева пшеницы в стране в следующем сезоне может достигнуть 32 млн. га, что хоть и уступает на 1% предыдущей оценке агентства, но по-прежнему остается рекордным показателем для страны.

При этом аналитики уточняют, что итоговый показатель валового сбора индийской пшеницы в следующем сезоне все же будет зависеть от погодных условий на территории страны. Так, если в период формирования посевов зерновой будет наблюдаться пониженная температура воздуха, валовой сбор пшеницы может достичь 105,8 млн. тонн. Если же в январе-марте 2017 г., напротив, будет засушливая погода, это может привести к снижению указанного показателя примерно до 93,5 млн. тонн.

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