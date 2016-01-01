Агроновости

17:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

В Казахстане назначен председатель Комитета государственной инспекции в АПК

Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана назначен Ержан Айнабеков. Соответствующий приказ подписал заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, сообщила 22 декабря пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Отмечается, что Е. Айнабеков – кандидат сельскохозяйственных наук, ученый-агроном. С 2013 г. работал руководителем республиканского регионального предприятия «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза РК.

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