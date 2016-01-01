Агроновости

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

Экспортные цены на украинскую сою снизились

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке соевых бобов на текущей неделе наблюдалось снижение гривневых цен спроса, что обусловлено снижением курса доллара США по отношению к гривне, а также понижением валютных цен на масличную.

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