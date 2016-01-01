Агроновости

09:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

В отдельных регионах России продолжается уборка кукурузы и подсолнечника

В отдельных регионах России до настоящего времени продолжается уборка ряда сельхозкультур, в частности, кукурузы и подсолнечника. Согласно оперативным данным, по состоянию на 22 декабря валовой сбор зерновых культур в целом по России достиг 126 млн. тонн зерна при урожайности 27,4 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

При этом кукуруза на зерно на отчетную дату была обмолочена на 2,6 млн. га (89,6% от плана). Намолочено 15,4 млн. тонн зерна при урожайности 59,3 ц/га.

Подсолнечник к 22 декабря убран на 7,2 млн. га (95,8%). Собрано 11,4 млн. тонн маслосемян, урожайность составляет 15,9 ц/га.

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