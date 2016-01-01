Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 71

Объем производства свекловичного сахара в России достиг 5,3 млн. тонн

По состоянию на 23 декабря объем производства сахара из свеклы урожая 2016 г. в России достиг 5,3 млн. тонн, что на 300 тыс. тонн превышает показатель на аналогичную дату годом ранее. Об этом сообщил Союз сахаропроизводителей РФ.

«Суточное производство сахара на отчетную дату составляло 34,4 тыс. тонн, что в 2,15 раза превышает внутреннее потребление», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящее время производство сахара осуществляют 60 заводов (в 2015 г. – 67), 15 предприятий уже завершили сезон

«Кроме того, сначала производственного сезона сахарными заводами России произведено более 1 млн. тонн гранулированного жома и около 1,4 млн. тонн свекловичной мелассы», - добавили в Союзроссахаре.

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