Агроновости

12:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

Fitch Ratings отзывает рейтинги по национальной шкале для всех российских компаний

Международное рейтинговое Fitch Ratings приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале для всех российских компаний. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, обнародованном 23 декабря.

«Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных целях. Как следствие, Fitch Ratings отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 г», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в компании уточнили, что Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале, как это делалось в течение многих лет.

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