В 2016/17 МГ урожай пшеницы в Аргентине может возрасти до 15,7 млн. тонн
Согласно прогнозу Минсельхоза Аргентины, в 2016/17 МГ валовой сбор пшеницы в стране может возрасти на 38,9% в сравнении с показателем предыдущего сезона и достигнуть 15,7 млн. тонн.
Рост валового сбора, как ожидается, будет обусловлен расширением посевных площадей под зерновой - на 19,7%, до 5,23 млн. га, а также повышение ее урожайности.
Что касается кукурузы, то министерство также ожидает в текущем сезоне роста посевных площадей под ней – на 5,1% в сравнении с показателем 2015/16 МГ, до 7,25 млн. га.
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