Агроновости

11:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 69

Экспорт украинского зерна с начала текущего МГ превысил 21 млн. тонн – Минагропрод

Украина по состоянию на 22 декабря с начала 2016/17 МГ экспортировала 21,2 млн. тонн зерновых. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия сообщило агентство УНИАН.

В частности, объем экспортированной пшеницы составил 10,9 млн. тонн, ячменя – около 4,2 млн. тонн, кукурузы – около 6 млн. тонн.

Кроме того, за отчетный период на внешние рынки поставлено 167 тыс. тонн украинской муки, из которых 166,4 тыс. тонн составляет пшеничная мука.

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