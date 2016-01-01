Урожайность зерновых в Казахстане за последние 10 лет выросла на 30%
Средняя урожайность зерновых в Казахстане за последние 10 лет выросла на 30%, с 10,2 ц/га до 13,3 ц/га. Об этом 23 декабря сообщило агентство «КазахЗерно».
Отмечается, что в РК выросла общая эффективность зернопроизводства, а также аграрии научились минимизировать потери в урожайные годы и максимально сохранять урожаи в не очень благополучные с точки зрения погодных условий годы.
Напомним, в т.г. в Казахстане к 1 декабря запасы зерновых составили 16,637 млн. тонн зерна, из которых 13,374 млн. тонн – пшеница, что является рекордным показателем за последние 5 лет.
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