Агроновости

12:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

В начале 2016/17 МГ ключевые страны-экспортеры увеличили отгрузки подсолнечного масла

Согласно данным Oil World, за первые два месяца сезона-2016/17 (сентябрь-октябрь) экспорт подсолнечного масла из трех ключевых стран-экспортеров данной продукции (Украина, Россия, Аргентина) увеличились на 0,3 млн. тонн в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего МГ и составили 1,4 млн. тонн.

При этом поставки продукции из России в указанный период выросли на 51% в год – до 343 тыс. тонн, из Украины – на 24%, до 970 тыс. тонн. В то же время экспорт аргентинского подсолнечного масла в сентябре-октябре сезонно снизился и составил 50 тыс. тонн, что уступает прошлогоднему показателю (75 тыс. тонн) ввиду низкого уровня запасов продукции в стране.

Наиболее активно закупали подсолнечное масло в начале сезона государства Азии и Ближнего Востока, что было обусловлено избытком предложения продукции в Причерноморском регионе и ее привлекательной ценой, которая повысила конкурентоспособность данного вида масла в сравнении с соевым и пальмовым. Так, Китай в отчетный период увеличил импорт продукта до 228 (141) тыс. тонн, Индия – до 274 (249) тыс. тонн, Иран – до 93 (15) тыс. тонн, Саудовская Аравия – до 42 (21) тыс. тонн. Кроме того, заметно возросли поставки и в направлении стран Африки. В частности, Египет увеличил закупки подсолнечного масла до 87 (16) тыс. тонн, Алжир – до 20 (6) тыс. тонн. Также несколько большие объемы закупили страны ЕС – 201 тыс. тонн против 19) тыс. тонн в сентябре-октябре 2015 г.

Всего, по прогнозам экспертов, суммарный объем экспорта подсолнечного масла из трех ключевых стран в 2016/17 МГ достигнет рекордных 7,8 млн. тонн (+0,9 млн. тонн в год), что будет обусловлено хорошим урожаем подсолнечника в странах СНГ и растущим спросом на подсолнечное масло на мировом рынке.

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