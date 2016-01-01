В Украине выросли минимальные закупочные цены на семена подсолнечника
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке семян подсолнечника на текущей неделе наблюдается рост минимальных и близких к ним закупочных цен, обусловленный ростом в первой половине недели курса доллара США по отношению к гривне.
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