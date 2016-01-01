Агроновости

14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

ВРУ ратифицировала протокол о дополнении к соглашению о развитии коридора Европа-Кавказ-Азия

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №0118 «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия». «За» принятие законопроекта со второго раза проголосовал 241 депутат.

Согласно пояснительной записке, документ разработан по инициативе Министерства инфраструктуры Украины с целью проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола в соответствии с положениями закона «О международных договорах Украины».

Отмечается, что реализация Закона не потребует принятия новых законодательных актов и внесения изменений в действующее законодательство Украины. Она также не потребует дополнительных материальных и финансовых затрат из государственного бюджета Украины.

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