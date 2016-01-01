ВРУ ратифицировала протокол о дополнении к соглашению о развитии коридора Европа-Кавказ-Азия
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №0118 «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия». «За» принятие законопроекта со второго раза проголосовал 241 депутат.
Согласно пояснительной записке, документ разработан по инициативе Министерства инфраструктуры Украины с целью проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протокола в соответствии с положениями закона «О международных договорах Украины».
Отмечается, что реализация Закона не потребует принятия новых законодательных актов и внесения изменений в действующее законодательство Украины. Она также не потребует дополнительных материальных и финансовых затрат из государственного бюджета Украины.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В Украине могут быть пересмотрены габаритно-весовые нормы для автотранспорта - УЗА
8 ноября, 17:00
-
РЖД ввели запрет на перевозку грузов по территории России в вагонах 10 украинских компаний
8 ноября, 11:02
-
Мининфраструктуры Украины до конца т.г. намерено утвердить новую методику расчета портовых сборов
7 ноября, 17:54
-
ВР Украины одобрила законопроект о создании дорожного фонда для финансирования ремонта дорог
7 октября, 11:21
-
ЕС намерен присоединиться к искам Украины против России в ВТО в качестве третьей стороны – Минагропрод
3 октября, 09:21
-
Мининфраструктуры Украины начало подготовку передачи в концессию СМП «Октябрьск» и Херсонского порта
28 сентября, 13:19
-
Правительство Украины намерено создать Транзитный совет
11 августа, 16:33
-
В реконструкцию шлюзов на р. Днепр будет вложено более 100 млн. грн. – Мининфраструктуры Украины
4 августа, 14:43
-
Украина: Одесский порт не пропускает грузовики с превышением весовых норм
1 августа, 14:40