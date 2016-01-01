В 2016 году Россия соберет более 119 млн. тонн зерна - Путин
В 2016 г. валовой сбор зерна в России превысит 119 млн. тонн в чистом весе. Такую оценку 23 декабря на ежегодной пресс-конференции озвучил Президент РФ Владимир Путин.
«Мы в последнее время радовались за аграриев. Радовались результатам сбора урожая, говорили, что это рекордный за последний годы — 117 млн. тонн. Но у нас будет свыше 119 млн. тонн, это вообще просто отличный показатель», - сказал глава государства.
Напомним, что 14 декабря министр сельского хозяйства России Александр Ткачев говорил о прогнозе данного показателя на уровне 117 млн. тонн.
Кроме того, отвечая на вопрос об объемах государственной поддержки отечественного аграрного сектора в 2017 г., В.Путин сказал, что указанная сумма составит 216 млрд. рублей.
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