В Казахстане снижаются экспортные цены на пшеничную муку

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 51

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на экспортном рынке Казахстана в течение последних двух недель отмечается понижательная ценовая тенденция в секторе пшеничной муки, обусловленная снижением спроса на продукцию со стороны основных импортеров.

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