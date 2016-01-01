Агроновости

13:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 51

В Казахстане снижаются экспортные цены на пшеничную муку

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на экспортном рынке Казахстана в течение последних двух недель отмечается понижательная ценовая тенденция в секторе пшеничной муки, обусловленная снижением спроса на продукцию со стороны основных импортеров.

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