Минагропрод Украины повысил оценку экспорта зерна в 2016/17 МГ
Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз экспорта зерновых из страны в 2016/2017 МГ более чем на 1,3 млн тонн – до 41,557 млн. тонн. Об этом 23 декабря на пресс-конференции в Киеве заявил глава министерства Тарас Кутовой, сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
«В частности, прогноз по экспорту кукурузы повышен с 17,191 млн тонн до 18,5 млн тонн», - уточнил министр.
Напомним, что предыдущая оценка Минагропродом объемов экспорта украинского зерна по итогам сезона-2016/17 составляла 40,428 млн. тонн.
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