Россия: фрахтовые ставки на малотоннажные суда значительно снизились

Вчера, 13:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 160

По состоянию на 26 декабря т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» на перевозку зерновых в российских морских портах Азовского моря значительно снизились в сравнении с показателями неделей ранее, в то время как фрахт на крупнотоннажные балкера остался неизменным.

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