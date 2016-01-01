Агроновости

Вчера, 13:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 160

Россия: фрахтовые ставки на малотоннажные суда значительно снизились

По состоянию на 26 декабря т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» на перевозку зерновых в российских морских портах Азовского моря значительно снизились в сравнении с показателями неделей ранее, в то время как фрахт на крупнотоннажные балкера остался неизменным.

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