Агроновости

Вчера, 14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 165

Ставки фрахта на перевозку зерна из украинских морпортов снизились

В период с 19 по 26 декабря т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» остались неизменными, в то время как на крупнотоннажные балкера в украинских портах снизились.

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