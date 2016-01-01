Ставки фрахта на перевозку зерна из украинских морпортов снизились

Вчера, 14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 165

В период с 19 по 26 декабря т.г. ставки фрахта на коастеры и суда типа «река-море» остались неизменными, в то время как на крупнотоннажные балкера в украинских портах снизились.

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