Украина и Беларусь намерены наладить сотрудничество в области машиностроения
Украина и Беларусь планируют в 2017-2020 гг. развивать сотрудничество в области машиностроения. Об этом шла речь в ходе встречи замминистра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко и замминистра промышленности Беларуси Дмитрия Корчика, сообщила 23 декабря пресс-служба Минэкономразвития Украины.
«Развитие сотрудничества в сфере машиностроения – один из главных приоритетов украино-белорусского сотрудничества. В подготовленной Дорожной карте по развитию сотрудничества на 2017-2020 гг. отражены в первую очередь проекты машиностроения, в частности производства тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, вагонов, строительной и коммунальной техники», – сказал Ю.Бровченко.
В свою очередь, Д.Корчик отметил, что «промышленность Украины и Беларуси дополняют друг друга и постоянно растут».
Согласно сообщению, за 8 месяцев 2016 г. товарооборот между странами составил $2,3 млрд., что на 9% выше показателя за аналогичный период годом ранее.
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