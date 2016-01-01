Агроновости

Вчера, 14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 159

Инфляция в Беларуси по итогам 2016 года может составить менее 12% – Нацбанк

В Беларуси по итогам 2016 г. ожидаемый уровень инфляции составляет менее 12%. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, сообщило 26 декабря агентство БЕЛТА.

Он отметил наличие достаточно стабильной ситуации на валютном и депозитном рынках, а также рост доверия к политике в банковской сфере, что подтверждается и успешно проведенной деноминацией.

В частности, темпы роста валового внутреннего продукта за пятилетие прогнозируются в диапазоне 112,1-115%. «Это более чем в два раза выше по сравнению с прошлой пятилеткой (105,9%). Инфляция как показатель внутренней сбалансированности к концу пятилетия не превысит 5%, показатель внешней сбалансированности - сальдо внешней торговли - начиная с 2017 г., прогнозируется устойчиво положительным», – говорится в сообщении.

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