Инфляция в Беларуси по итогам 2016 года может составить менее 12% – Нацбанк
В Беларуси по итогам 2016 г. ожидаемый уровень инфляции составляет менее 12%. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, сообщило 26 декабря агентство БЕЛТА.
Он отметил наличие достаточно стабильной ситуации на валютном и депозитном рынках, а также рост доверия к политике в банковской сфере, что подтверждается и успешно проведенной деноминацией.
В частности, темпы роста валового внутреннего продукта за пятилетие прогнозируются в диапазоне 112,1-115%. «Это более чем в два раза выше по сравнению с прошлой пятилеткой (105,9%). Инфляция как показатель внутренней сбалансированности к концу пятилетия не превысит 5%, показатель внешней сбалансированности - сальдо внешней торговли - начиная с 2017 г., прогнозируется устойчиво положительным», – говорится в сообщении.
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