Агроновости

Вчера, 15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 158

В ноябре Китай сократил объемы импорта растительных масел

Согласно обновленным данным аналитиков Oil World, по итогам ноября т.г. поставки ключевых растительных масел в Китай сократились, при этом основное снижение отмечалось в сегментах соевого и рапсового масел.

В частности, импорт соевого масла в КНР в отчетном месяце составил 79 тыс. тонн против 91 тыс. тонн в ноябре годом ранее. Как уточняют эксперты, ключевым поставщиком стали США, которые отгрузили 62 тыс. тонн продукции, тогда как в ноябре 2015 г. поставки в данном направлении не осуществлялись. Суммарный импорт из Украины и России остался на уровне прошлого года – 10 тыс. тонн. В то же время, в ноябре существенно сократила поставки соевого масла в Китай Бразилия – до 4 (22 тыс. тонн). Еще меньший объем пришелся на долю Аргентины, которая в ноябре годом ранее поставила в КНР 59 тыс. тонн продукта.

Что касается рапсового масла, то его импорт в ноябре сократился на 32 тыс. тонн в сравнении с показателем годичной давности – до 74 тыс. тонн. Практически весь указанный объем был отгружен из Канады – 71 (75) тыс. тонн.

Импорт пальмового масла в Китай в ноябре составил 462 (477) тыс. тонн. При этом Малайзия увеличила отгрузки за рассматриваемый период до 190 (150) тыс. тонн, а Индонезия – сократила до 271 (321) тыс. тонн.

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