Агроновости

Вчера, 16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 153

Китай наращивает экспорт соевого шрота

Согласно данным аналитиков Oil World, в ноябре т.г. Китай увеличил экспорт соевого шрота до 124 тыс. тонн против 73 тыс. тонн, отгруженных за аналогичный месяц годом ранее.

Главным покупателем китайской продукции в отчетный период являлась Япония - 85 тыс. тонн против 50 тыс. тонн в ноябре 2015 г. Кроме того, несколько возросли поставки из КНР продукта переработки масличной в направлении государств ЕС – до 16 (11) тыс. тонн.

Всего в январе-ноябре т.г. Китай экспортировал 1,78 (1,54) млн. тонн соевого шрота. Основные объемы были отгружены в направлении Японии – 1,11 (1,09) млн. тонн и Вьетнама – 248 (101) тыс. тонн. Кроме того, отмечалось увеличение поставок продукции и в страны ЕС-28 – до 187 (135) тыс. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий